F-16'ların ömrü uzadı! Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

29 Mart 2021 Pazartesi 17:10 - Güncelleme: 29 Mart 2021 Pazartesi 17:10

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,

Başkanlığımız tarafından başlatılan F-16 Yapısal İyileştirme Projesi kapsamında beşinci F-16 Blok-30 uçağının da yapısal iyileştirmesi tamamlandı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

F-16 Blok-30'ların modernizasyonu, bu uçakları 2030'ların sonuna kadar kullanmamızı sağlamakla kalmayacak, yerli ve milli savaş uçağımız için de önemli bir deneyim kazandıracak.

Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilen 270 adet F-16'nın çok büyük bir kısmının modernizasyonunu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tarafından gerçekleştiriliyor.