Tayland'ın hava gücünü yenileme planında çarpıcı bir gelişme yaşanıyor. Ülkenin eskiyen F-16 savaş uçaklarının yerine İsveç yapımı Gripen savaş uçakları için yaklaşık 900 milyon dolar değerinde teklif verileceği iddiası gündeme geldi.

900 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE GRİPEN SAVAŞ UÇAĞI HAMLESİ

Son dönemde F-16 filosunu modernize etme ihtiyacıyla karşı karşıya kalan Royal Thai Air Force (RTAF), 1980'lerden bu yana hizmet veren F-16 A/B modellerinin yerini alacak yeni nesil savaş uçakları arayışında.

Gripen savaş uçakları, bu ihtiyaca alternatif çözüm olarak öne çıkıyor özellikle maliyet ve operasyonel esneklik açısından dikkat çekiyor.

İsveç yapımı Saab JAS-39 Gripen E/F, gelişmiş radar ve aviyonik sistemleri, daha düşük işletme maliyeti ve esnek kullanım avantajı ile birçok askeri analistin radarına girdi. Tayland'ın mevcut planlarında bu uçakların F-16'ların yerini alması öngörülüyor.

Henüz resmi makamlarca doğrulanmamış olmasına rağmen, askeri tedarik çevrelerinde ortaya çıkan iddiaya göre Tayland'ın 900 milyon dolar civarında bir bütçeyle Gripen savaş uçakları tedarik etmeye hazırlandığı belirtiliyor. Bu rakamın kapsamına uçak alımı, eğitim, bakım ve ekipman paketlerinin dahil olduğu belirtiliyor.

Tayland'ın F-16 savaş uçakları yaklaşık 35-40 yıl hizmet verdi ve teknik ömrünün sonlarına yaklaşıyor. Uçakların günümüz ihtiyaçlarına cevap vermekte zorlandığı, yeni nesil tehditlere karşı yeterli caydırıcılık sağlayamadığı değerlendiriliyor.

Tayland hükümeti, İsveç'le sürdürülen görüşmelerde üç fazlı bir modernizasyon programı üzerinde çalışıyor. Programın ilk aşamasında dört adet Gripen E/F tipi jetin satın alınması ve tesliminin 2029 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Toplamda 12 adet uçağın edinilmesi amaçlanıyor.