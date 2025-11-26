İSTANBUL 20°C / 12°C
  F-16'ların yerini alacak! 30 adet J-10 savaş uçağı askeri üsse geliyor
F-16'ların yerini alacak! 30 adet J-10 savaş uçağı askeri üsse geliyor

Dünyanın birçok bölgesinde gerginlikler devam ederken dost ülke Endonezya'dan önemli bir hamle geldi. Cakarta yönetimi, Çin yapımı J-10 savaş uçaklarından 10 adet almak için girişimlere resmen başladı. Endonezya Hava Kuvvetleri'nin j-10'ları, F-16'ların yerine ikame etmesi bekleniyor. İşte detaylar…

Dost ülke Endonezya Güney Asya'da artan gerginliğin ortasında Çin ile dikkat çeken bir adım atmak üzere. Cakarta yönetimi askeri tedarik stratejisinde önemli bir değişime giderek, eskiyen ABD yapımı F-16'ların yerine tam 30 adet Çin yapımı J-10 savaş uçağı almak için mesai harcamaya başladı.

ENDONEZYA J-10 SAVAŞ UÇAKLARINA TALİP OLDU

Savaş uçağı ihtiyacı için arayışta olan Endonezya yönetimi, önce Rusya ile SU-35 savaş uçağı için pazarlıklara başladı. Pazarlık masasında istediği sonucu alamayan Endonezya, rotayı Çin'in J-10 savaş uçaklarına çevirdi. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı ancak bazı spekülasyonlar çok yakın zaman içerisinde bir duyurunun yapılacağı yönünde.

Endonezya'nın hava kuvvetlerini modernize etme yolculuğu, stratejik zorunluluklar, ekonomik kısıtlamalar ve jeopolitik baskıların bir karışımıyla şekillenen karmaşık ve çoğu zaman dolambaçlı bir çaba olmuştur.

Endonezya Ulusal Silahlı Kuvvetleri Hava Kuvvetleri, çoğunlukla Amerikan F-16'ları, Rus Su-27'leri ve Su-30'ları ve İngiliz Hawk 200'lerinden oluşan, çeşitli ancak eski bir filoya sahipti bölgede artan gerilimlerden sonra modern bir savaş uçağı envanterine kavuşmak isteyen Endonezya yönetimi, J-10 savaş uçakları için yoğun mesai harcıyor. Çin ile pazarlık masasında mutlu sona ulaşmak için yoğun çaba sarf eden yönetim J-10 savaş uçağı konusunda ısrarcı davranışını sürdürüyor.

ABD basınında yer alan habere göre, 30 adet J-10 savaş uçağı için masaya oturan Endonezya yönetiminin, Çin yönetimiyle savaş uçağı anlaşmasında istediği sonuca varılabileceği belirtildi. Yapılan pazarlıkların gizli yürütüldüğü ve J-10 savaş uçağının maliyetinin ise netlik kazanmadığı haberde vurgulandı.

