4 Aralık 2025 Perşembe
  • F-16'ların tahtı yıkıldı! Gripen savaş uçakları resmen geliyor: Tam 740 milyon dolar
Savunma

F-16'ların tahtı yıkıldı! Gripen savaş uçakları resmen geliyor: Tam 740 milyon dolar

Dünyada artan tehlikelerden sonra ülkeler savaş uçağı temini için harekete geçti. Son olarak, Tayland Hava Kuvvetleri eskiyen F-16 jetlerinin yerine Gripen E savaş uçağını satın alacak. F-16 savaş uçaklarından resmen vazgeçen Tayland yönetimi, 740 milyon dolarlık anlaşmayla 11 adet Gripen E savaş uçağını envanterine katacak. İşte detaylar…

4 Aralık 2025 Perşembe 15:31
F-16'ların tahtı yıkıldı! Gripen savaş uçakları resmen geliyor: Tam 740 milyon dolar
ABONE OL

Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçaklarını almayı planlayan Tayland Hava Kuvvetleri, bir anda kararından vazgeçerek Gripen E savaş uçağına talip oldu.

11 ADET GRİPEN SAVAŞ UÇAĞINA TALİP OLDULAR

Dünyada artan savaş tehlikeleri gün geçtikçe yükseliyor. Tayland'da bölgesinde artan tansiyondan sonra savaş uçağı envanterini yenilemek için resmen kollarını sıvadı. Tayland Hava Kuvvetleri, eskiyen ve yıpranan savaş uçaklarını yenisiyle değiştirmek için savaş uçağı üreten ülkelerin kapısını çalıyor.

ABD'nin Lockheed Martin şirketiyle F-16 savaş uçağı için masaya oturan yönetim, F-16 savaş uçaklarının maliyetinin yüksek olması sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçti. Rotayı İsveç'e çeviren Tayland yönetimi, Saab üretimi Gripen E jetini almaya yakın durumda. Gripen E savaş uçağı için pazarlık masasına oturan Tayland'lı yetkililer pazarlıklarda sona geldi. İsveç basınında yer alan haberde, Gripen E savaş uçağı konusunda Tayland yönetiminin, sıkı pazarlıklarda bulunduğu ve 11 adet Gripen E savaş uçağı için 740 milyon doları gözden çıkardıkları vurgulandı.

