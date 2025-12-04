Lockheed Martin üretimi F-16 savaş uçaklarını almayı planlayan Tayland Hava Kuvvetleri, bir anda kararından vazgeçerek Gripen E savaş uçağına talip oldu.

Dünyada artan savaş tehlikeleri gün geçtikçe yükseliyor. Tayland'da bölgesinde artan tansiyondan sonra savaş uçağı envanterini yenilemek için resmen kollarını sıvadı. Tayland Hava Kuvvetleri, eskiyen ve yıpranan savaş uçaklarını yenisiyle değiştirmek için savaş uçağı üreten ülkelerin kapısını çalıyor.

ABD'nin Lockheed Martin şirketiyle F-16 savaş uçağı için masaya oturan yönetim, F-16 savaş uçaklarının maliyetinin yüksek olması sebebiyle bu anlaşmadan vazgeçti. Rotayı İsveç'e çeviren Tayland yönetimi, Saab üretimi Gripen E jetini almaya yakın durumda. Gripen E savaş uçağı için pazarlık masasına oturan Tayland'lı yetkililer pazarlıklarda sona geldi. İsveç basınında yer alan haberde, Gripen E savaş uçağı konusunda Tayland yönetiminin, sıkı pazarlıklarda bulunduğu ve 11 adet Gripen E savaş uçağı için 740 milyon doları gözden çıkardıkları vurgulandı.