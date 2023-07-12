F-16'ların Türkiye'ye satışı hakkında yeni gelişme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, NATO zirvesi sonrası Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

VOA'nın aktardığına göre; açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan Senatör Bob Menendez de dahil olmak üzere Kongre üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Kongre adına konuşamam. Biden yönetimi, Türkiye'ye F16 verilmesini destekliyor. Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Senatör Menendez de dahil olmak üzere Kongre üyeleriyle görüştü."