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Savunma

F-16'ların Türkiye'ye satışı hakkında yeni gelişme

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Türkiye'ye F-16'ları satabileceğine emin olduğunu açıkladı.

12 Temmuz 2023 Çarşamba 21:19 - Güncelleme:
F-16'ların Türkiye'ye satışı hakkında yeni gelişme
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, NATO zirvesi sonrası Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.

VOA'nın aktardığına göre; açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Türkiye'ye F-16 satışına karşı çıkan Senatör Bob Menendez de dahil olmak üzere Kongre üyeleriyle görüşme gerçekleştirdiği belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

"Kongre adına konuşamam. Biden yönetimi, Türkiye'ye F16 verilmesini destekliyor. Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye'ye F-16 uçaklarının satışı konusunda Senatör Menendez de dahil olmak üzere Kongre üyeleriyle görüştü."

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