Kuzey Afrika'da askeri dengeleri etkileyebilecek önemli bir iddia gündemde. Fas'ın, mevcut F-16 Fighting Falcon filosunu yenilemek yerine 30 adet J-10 savaş uçağı tedarik etmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor. Bu olası adım, yalnızca bir modernizasyon tercihi değil; aynı zamanda jeopolitik bir mesaj olarak da yorumlanıyor.

FAS NEDEN J-10 SAVAŞ UÇAĞI SEÇENEĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR?

Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri, envanterinde uzun süredir ABD üretimi F-16'ları kullanıyor. Ancak artan modernizasyon maliyetleri, teslimat takvimleri ve yeni nesil tehdit ortamı, alternatif arayışlarını hızlandırmış olabilir.

Çin üretimi Chengdu J-10, özellikle son versiyonu J-10C ile AESA radar, gelişmiş elektronik harp sistemleri ve modern hava-hava füzeleriyle dikkat çekiyor. Uzmanlara göre J-10 savaş uçağı, maliyet-performans dengesi açısından birçok ülke için cazip bir seçenek haline gelmiş durumda.

Fas'ın böyle bir karar alması, özellikle Kuzey Afrika'daki askeri rekabet açısından kritik olabilir. Bölgedeki en önemli askeri rakiplerden biri olan Cezayir, envanterinde Rus yapımı modern savaş uçakları bulunduruyor.

Fas'ın J-10 savaş uçağı tercih etmesi, Çin ile savunma iş birliğini güçlendirebilir ve ABD ile olan savunma ilişkilerinde yeni bir denge arayışına işaret edebilir.

Savunma analistlerine göre J-10 savaş uçağı, özellikle hava üstünlüğü ve hassas taarruz görevlerinde etkin bir platform olarak öne çıkıyor.

Fas uzun yıllardır ABD ile yakın askeri iş birliği yürütüyor. Bu kapsamda F-16 modernizasyon paketleri de gündemdeydi. Ancak 30 adet J-10 savaş uçağı alımı gerçekleşirse, bu durum Fas'ın savunma politikasında daha çok yönlü bir strateji benimsediği şeklinde yorumlanabilir.

Fas'ın 30 adet J-10 savaş uçağı tedariki iddiası, yalnızca bir uçak alımından ibaret değil. Bu gelişme, Kuzey Afrika'daki güç dengelerini, ABD-Çin rekabetini ve bölgesel savunma stratejilerini doğrudan etkileyebilecek potansiyele sahip.

Önümüzdeki dönemde Rabat yönetiminden gelecek resmi açıklamalar, bu iddiaların netlik kazanmasını sağlayacak. Ancak şimdiden söylemek mümkün: Eğer anlaşma gerçekleşirse, J-10 savaş uçağı bölgedeki en dikkat çekici hava platformlarından biri haline gelecek.