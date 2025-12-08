Birleşik Arap Emirlikleri, eskiyen F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için Güney Kore ile kritik bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Abu Dabi yönetiminin, toplam 40 adet KF-21 savaş uçağı satın almak üzere Seul ile masaya oturduğu iddia edildi.BAE'DEN DİKKAT ÇEKEN KF-21 SAVAŞ UÇAĞI ADIMI
Son dönemin en dikkat çekici savunma platformlarından biri olarak öne çıkan KF-21 savaş uçağı, BAE'nin hava kuvvetleri modernizasyon sürecinde ana unsur olacak.
Güney Kore'nin milli havacılık projesi kapsamında geliştirilen KF-21 savaş uçağı, gelişmiş radar sistemleri, düşük görünürlük özellikleri ve modern silah entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor. BAE'ye teslim edilecek 40 uçaklık paketle birlikte ülkenin hava kuvvetleri, bölgede modern 4.5++ nesil platformlara sahip sayılı ordular arasına girecek.
Anlaşmanın üretim, teslimat ve teknoloji transferi başlıklarını içermesi beklenirken, KF-21 savaş uçağı tedariki BAE–Güney Kore savunma iş birliğini de üst seviyeye çıkaracak. Körfez'de artan güvenlik ihtiyaçları ve jeopolitik rekabet dikkate alındığında BAE'nin KF-21 savaş uçağı tercihi, uzun vadeli bir stratejik yatırım olarak yorumlanıyor.