Birleşik Arap Emirlikleri, eskiyen F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için Güney Kore ile kritik bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Abu Dabi yönetiminin, toplam 40 adet KF-21 savaş uçağı satın almak üzere Seul ile masaya oturduğu iddia edildi.

Son dönemin en dikkat çekici savunma platformlarından biri olarak öne çıkan KF-21 savaş uçağı, BAE'nin hava kuvvetleri modernizasyon sürecinde ana unsur olacak.

12 adet J-10 savaş uçağı geliyor Savunma kaynaklarından sızan bilgilere göre anlaşma, önümüzdeki haftalarda resmen duyurulacak. Çok rollü yapısıyla bilinen KF-21 savaş uçağı, hem hava üstünlüğü hem de hassas taarruz görevlerinde kullanılabiliyor. BAE'nin bu adımı, Körfez'deki hava gücü dengelerini de yakından etkileyecek stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore'nin milli havacılık projesi kapsamında geliştirilen KF-21 savaş uçağı, gelişmiş radar sistemleri, düşük görünürlük özellikleri ve modern silah entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor. BAE'ye teslim edilecek 40 uçaklık paketle birlikte ülkenin hava kuvvetleri, bölgede modern 4.5++ nesil platformlara sahip sayılı ordular arasına girecek.

Anlaşmanın üretim, teslimat ve teknoloji transferi başlıklarını içermesi beklenirken, KF-21 savaş uçağı tedariki BAE–Güney Kore savunma iş birliğini de üst seviyeye çıkaracak. Körfez'de artan güvenlik ihtiyaçları ve jeopolitik rekabet dikkate alındığında BAE'nin KF-21 savaş uçağı tercihi, uzun vadeli bir stratejik yatırım olarak yorumlanıyor.