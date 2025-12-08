İSTANBUL 10°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5728
  • EURO
    49,5744
  • ALTIN
    5730.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-16'ların yerini alacak! 40 adet KF-21 savaş uçağı yola çıktı
Savunma

F-16'ların yerini alacak! 40 adet KF-21 savaş uçağı yola çıktı

Dünyada artan şiddetli olaylar ülkelerin savaş uçağı stokunu yenilemesi için önem arz ediyor. Son olarak da Güney Kore'nin ürettiği KF-21 savaş uçağı için son dakika gelişmesi yaşandı. Körfez devi, savaş uçağı ihtiyacını karşılamak için 40 adet KF-21 savaş uçağı satın alacak. İşte detaylar…

HABER MERKEZİ8 Aralık 2025 Pazartesi 20:01 - Güncelleme:
F-16'ların yerini alacak! 40 adet KF-21 savaş uçağı yola çıktı
ABONE OL

Birleşik Arap Emirlikleri, eskiyen F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için Güney Kore ile kritik bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Abu Dabi yönetiminin, toplam 40 adet KF-21 savaş uçağı satın almak üzere Seul ile masaya oturduğu iddia edildi.

BAE'DEN DİKKAT ÇEKEN KF-21 SAVAŞ UÇAĞI ADIMI

Son dönemin en dikkat çekici savunma platformlarından biri olarak öne çıkan KF-21 savaş uçağı, BAE'nin hava kuvvetleri modernizasyon sürecinde ana unsur olacak.

12 adet J-10 savaş uçağı geliyor

Savunma kaynaklarından sızan bilgilere göre anlaşma, önümüzdeki haftalarda resmen duyurulacak. Çok rollü yapısıyla bilinen KF-21 savaş uçağı, hem hava üstünlüğü hem de hassas taarruz görevlerinde kullanılabiliyor. BAE'nin bu adımı, Körfez'deki hava gücü dengelerini de yakından etkileyecek stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Güney Kore'nin milli havacılık projesi kapsamında geliştirilen KF-21 savaş uçağı, gelişmiş radar sistemleri, düşük görünürlük özellikleri ve modern silah entegrasyonlarıyla dikkat çekiyor. BAE'ye teslim edilecek 40 uçaklık paketle birlikte ülkenin hava kuvvetleri, bölgede modern 4.5++ nesil platformlara sahip sayılı ordular arasına girecek.

Anlaşmanın üretim, teslimat ve teknoloji transferi başlıklarını içermesi beklenirken, KF-21 savaş uçağı tedariki BAE–Güney Kore savunma iş birliğini de üst seviyeye çıkaracak. Körfez'de artan güvenlik ihtiyaçları ve jeopolitik rekabet dikkate alındığında BAE'nin KF-21 savaş uçağı tercihi, uzun vadeli bir stratejik yatırım olarak yorumlanıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.