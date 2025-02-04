Belçika'ya F-35 savaş uçaklarının teslimatı istikrarlı bir şekilde devam ederken, iki uçağın daha Belçika Hava Kuvvetlerine kazandırıldığı ifade edildi. Yeni bir F-35'in daha teslimatı ile bu sayısının 7'ye yükseldiği açıklanırken, bu sayının önümüzdeki günlerde sekizinci uçağın teslimatıyla artırılacağı belirtildi.

Bu F-35'ler geçici olarak Arizona'daki Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde konuşlandırıldı. Yabancı basında yer alan habere göre üssün, Belçikalı pilotlarının ve bakım ekiplerinin yoğun operasyonel hazırlıklara tabi tutulduğu önemli bir eğitim merkezi olduğu aktarıldı. Bu aşamanın, eski F-16 filosundan teknolojik olarak daha gelişmiş F-35'e sorunsuz bir geçiş sağlamak için kritik öneme sahip olduğu vurgulandı. Belçika topraklarında konuşlandırılması planlanan ilk birimlerin 2025 sonbaharında Florennes Hava Üssü'ne varması planlanırken, dokuzuncu uçağın montaj aşamasına girdiği ifade edildi.

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLERE SAHİP

Lockheed Martin tarafından geliştirilen F-35A Lightning II, gizli yetenekleri, son teknoloji aviyonikleri ve gelişmiş savaş özelliklerini bir araya getirerek havacılık tarihinde yeni bir dönemi temsil ediyor. Hava üstünlüğü, hassas vuruşlar, istihbarat toplama ve elektronik savaş dahil olmak üzere geniş bir görev yelpazesi için tasarlanan F-35, operasyonel etkinliğini artıran son teknoloji sensörlerle donatıldı. Bunlar arasında, birden fazla havadaki ve karadaki hedefi hassasiyetle izleyebilen AN/APG-81 AESA radarı; hedef edinme ve izlemeyi geliştiren Elektro-Optik Hedefleme Sistemi (EOTS) ve pilotlara benzeri görülmemiş bir görünürlük ve tehdit algılama seviyesi sağlayan 360 derecelik durum farkındalığı yeteneği sağlayan Dağıtılmış Diyafram Sistemi (DAS) yer almaktadır.

Silahlanma açısından F-35A, yakın mesafeli çatışmalar için dahili bir M61A2 Vulcan 20mm topuna sahiptir ve çok yönlü bir mühimmat dizisi taşımak üzere tasarlanmıştır. Hava-hava muharebesi için, AIM-120 AMRAAM ve AIM-9X Sidewinder füzeleriyle donatılabilir ve bu sayede hava muharebelerinde ve görüş mesafesinin ötesindeki çatışmalarda ölümcül olmaya devam eder. Hava-kara operasyonları için, GBU-31 JDAM, GBU-39 Küçük Çaplı Bomba (SDB) ve AGM-88 HARM gibi hassas güdümlü mühimmatları konuşlandırabilir ve bu da onu düşman altyapısına ve hava savunma sistemlerine karşı oldukça etkili hale getirir. Elektronik harp paketi, gelişmiş karşı önlemler ve karıştırma yetenekleri içerir ve gelişmiş hava savunma tehditlerine karşı hayatta kalma kabiliyetini artırır. Uçağın ağ merkezli tasarımı, müttefik kuvvetlerle gerçek zamanlı veri alışverişine izin vererek çok uluslu operasyonlarda koordinasyonu geliştirir.

ÜSLERDE ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPILDI

F-35'in gelişini karşılamak için Belçika'nın, Florennes ve Kleine-Brogel hava üslerinde önemli altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirilecek. Bu değişiklikler, uçağın operasyonel ihtiyaçlarına uyarlanmış özel hangarların, bakım tesislerinin ve güvenlik tesislerinin inşasını içeriyor. Florennes üssünün 2025'e kadar F-35 operasyonları için tamamen hazır olması beklenirken, Kleine-Brogel'in 2027'de tamamlanması bekleniyor.

NATO'nun kolektif savunma çerçevesine sorunsuz bir şekilde entegre olma yeteneğiyle F-35'in, Belçika'nın ulusal güvenliği için kritik bir rol oynayacağı ifade edildi. F-16'dan F-35'e geçişin 2028'e kadar tamamlanması beklenirken, bu adımın, Belçika'nın uluslararası güvenlik operasyonlarına katkıda bulunmasına imkan tanıyacağı vurgulandı.