star.com.tr 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:01 - Güncelleme: 15 Ocak 2022 Cumartesi 12:04

Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen 'Tayland F-35 uçaklarıyla ilgileniyor' açıklamalarının ardından kabine, F-16A/B filosunun yerini alacak yeni savaş uçakları tedarik etme planını resmen onaylandı.



Bir hava kuvvetleri sözcüsü yaptığı açıklamada, kabinenin satın alma için ayrılan 13,8 milyar baht (415 milyon ABD Doları) bütçeyle gelecek mali yılda başlamak üzere dört savaş uçağı satın alma teklifini onayladığını söyledi.

Karar, Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Napadej Dhupatemiya'nın ABD'li Lockheed Martin şirketinden sekiz F-35 savaş uçağı satın almakla ilgilendiğini açıklamasının ardından geldi.

ESKİYEN F-16'LARIN YERİNE F-35 Mİ?

Hava Kuvvetleri Sözcüsü Hava Mareşal Yardımcısı Prapas Sornchaidee gazetecilere verdiği demeçte, hükümetin 2023 mali yılından başlayarak ülkenin bazı eski F-16 savaş uçaklarının yerini alacak dört yıllık bir bütçeyi onayladığını söyledi.

Tayland Hava Kuvvetleri şu anda 12 İsveç JAS-39 Gripen savaş uçağı ve düzinelerce Amerikan F-16 ve F-5 savaş uçağı kullanıyor. AVM Prapas'a göre satın alınacak uçak tipi, çeşitli uçakların uygunluğunu incelemekle görevli iki komite tarafından belirlenecek.

Öte yandan Hava Kuvvetleri Komutanı ACM Napadej Dhupatemiya, daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen F-35 uçaklarıyla ilgilendiklerini açıklamıştı.

ACM Napadej geçen ay, ABD savunma firması Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 savaş uçaklarının, adet fiyatlarının önemli ölçüde düştüğü için en iyi seçenek olacağını söyledi. İlk F-35A, 2007'de 221 milyon dolara mal oldu, ancak üretim miktarları ve teknolojik bilgi birikimi arttıkça fiyat yaklaşık 79 milyon dolara düştü.

Komite ve sürecin formalite olduğu ve ülkenin daha önce de açıklandığı gibi F-35 alacağı bildiriliyor.

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