Türkiye'nin, ABD'nin F-16 savaş uçaklarını satmaması durumunda; Milli Muharip Uçak TF-X envantere katılana kadar ara çözüm olarak Eurofighter Typhoon alabileceği kaydedildi. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, geçtiğimiz ay Eurofighter konsorsiyumunun ana üreticisi olan Birleşik Krallık'ı ziyaret ederek, Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Mareşal Sir Mike Wingston ile bir araya geldi. Küçükakyüz burada, Typhoon savaş uçaklarını inceledi.

Middle East Eye'a (MEE) konuşan bir Türk yetkili, "Bu uçaklar çok iyi. Elbette F-16'ları alamazsak, yerli uçak TF-X gelene kadar geçici bir seçenek olabilir." dedi.