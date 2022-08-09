F-18 savaş uçağı denizin dibinden çıktı! İnanılmaz operasyon

ABD Deniz Kuvvetleri, 8 Temmuz'da Akdeniz'deki bir ikmal görevi sırasında USS Harry S. Truman uçak gemisinde taşınan bir F-18 Super Hornet'in 'beklenmedik sert hava koşulları' nedeniyle denize düştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, bir denizcinin hafif şekilde yaralandığı ve USS Harry S. Truman gemisinin uçağının geri görev yapmasına engel teşkil edecek herhangi bir zarar görmediği belirtildi.

F-18 SUPER JORNET 2 İN 900 METRE DERİNDEN ÇIKTI

ABD Donanması, F-18 Super Hornet savaş uçağının, Akdeniz'in binlerce metre altından başarıyla çıkarıldığını duyurdu.

ABD 6. Filosu, F/A-18E Super Hornet'in bir Donanma kurtarma dalış ekibi tarafından Pazartesi günü "yaklaşık 9,500 fit[2,900 metre]derinlikten kurtarıldığını" ve yüzeye çıkarıldığını söyledi.

Kurtarma operasyonunda görevli Teğmen Miguel Lewis, "Arama ve kurtarma çalışmaları 24 saatten az sürdü. Bu ekibin bağlılığının ve kabiliyetinin gerçek bir kanıtı. Kurtarma operasyonu güvenli ve verimli bir şekilde gerçekleştirildi." dedi.

6. Filo, geminin "yakındaki bir askeri tesise" getirildiğini ve yakında Amerika Birleşik Devletleri'ne nakledileceğini kaydetti.

Bu yazın başlarında bir F-18 Super Hornet, Güney Kaliforniya'daki Mojave Çölü'nde bir kazaya karıştı ve bir donanma havacısının ölümüne neden oldu. Ölen pilotun Kaliforniya'daki Lemoore Donanma Hava Üssü'nden atanan Teğmen Richard Bullock olduğu belirlendi ve yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın hala devam ettiğini söyledi.

Star Gazetesi