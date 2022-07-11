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Savunma

F-18 savaş uçağı, uçak gemisinden denize düştü!

ABD Donanması, Akdeniz'deki uçak gemisinde bulunan bir F-18 savaş uçağının, rüzgarın şiddetiyle denize düştüğünü açıkladı. Olay 8 Temmuz'da meydana geldi. Düşen F-18'in denizden çıkarıldığı ifade edildi.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 07:48 - Güncelleme:
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ABD Donanması, Akdeniz'de seyreden USS Harry S. Truman uçak gemisinin güvertesindeki F-18 Super Hornet tipi savaş uçağının kötü hava koşulları nedeniyle denize düştüğünü belirtti.

ABD Donanması'nın açıklamasına göre olay 8 Temmuz cuma günü meydana geldi.

Açıklamada uçak gemisi hava kanadı 1'de görevli ve USS Harry S. Truman'da konuşlu F-18'in Akdeniz'de beklenmedik şekilde oluşan kötü hava koşulları nedeniyle Harry S. Truman'ın güvertesinden denize düştüğü duyuruldu.

Olayın, uçak gemisinin denizde ikmal yaptığı sırada meydana geldiği, bir denizcinin yaralandığı aktarıldı.

Düşen F-18'in denizden çıkarıldığı, uçağın ve uçak gemisinin göreve devam etmeye hazır olduğu kaydedildi.

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