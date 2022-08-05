F-22 alırlarsa ne olur? ABD basını: Çıldırırlar

ABD merkezli bir analiz portalı olan 19FortyFive ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Çin'le artan gerilimi F-22 Raptor savaş uçakları bağlamında masaya yatırdı.

Şu anda düzinelerce Çin uçağı ve savaş gemisinin, Tayvan çevresindeki denizlerde ve göklerde askeri tatbikatlar düzenlediğine dikkat çekilirken, Tayvan ordusunun izleyip teyakkuzda olmaktan başka bir şey yapamadığına dikkat çekildi.

Stavros Atlamazoglou imzalı makalede, Çin askeri tatbikatlarının taciz etmeye yönelik herhangi bir girişiminin, hızla kontrolden çıkabileceği ve Pekin'e işgal için bir bahane verebileceği iddia edildi. Böylece onlarca yıllık yeniden birleşme sürecini hızlanabileceği ileri sürüldü.

Caydırıcılığın şu anda Tayvan ordusunun en güçlü silahı olduğunu belirten Atlamazoglou, adanın kendisini mümkün olan en zor hedef haline getirmek ve böylece bir Çin işgalini caydırmak için bazı ABD silah sistemlerini kullanabileceğini ifade etti.

F-22 OLSAYDI ÇİN ÇILDIRIRDI

Tayvan ordusunun caydırıcılığını artırmak için kullanabileceği üç silah sisteminin olduğunu beliren Atlamazoglou, bu sistemlerin Tayvan'a gönderilmesinin varsayım olduğunu ifade etse de, bazı silah sistemlerini sıraladı.

Atlamazoglou'a göre hava üstünlüğünü elde etmek için gerek şey: F-22 Raptor

Atlamazoglou makalesinde, F-22 Raptor'un adada olma ihtimalinin Çin'i çıldırtacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"F-22 Çin ile olası bir çatışmada hava üstünlüğü anahtar olacaktır. Gökyüzünü kim kontrol ediyorsa, yerde ve denizlerde neler olup bittiğini belirleyebilir. Tayvan Hava Kuvvetleri öncelikle F-16 Fighting Falcon, AIDC F-CK-1 ve Mirage 2000 ile donanmıştır. F-22 Raptor'a sahip olması durumunda, Tayvan Hava Kuvvetleri caydırıcılık yeteneklerini önemli ölçüde artıracaktır.

F-22 Raptor, dünyanın en iyi hava üstünlüğü savaş uçağıdır. Gizli yeteneklere sahip beşinci nesil bir uçak olan F-22 Raptor, gizlilik, hız, çeviklik ve duyusal yetenekleri tek bir pakette birleştirir.

Star Gazetesi