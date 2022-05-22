F-22 bu silahla çantada keklik! 'ABD'nin en iyi savaş uçağını saniyeler içinde yok ederiz'

Çin, hareket halindeki bir arabayı ses hızından beş kat daha hızlı vurabilen ısı güdümlü hipersonik bir füze geliştirdiğini duyurmuştu. Şimdi ise bu füzesinin ABD'nin en en yakın müttefiklerine bile satmadığı F-22 Raptor savaş uçağını bile vurabileceğini idda ediyor.



Şian'daki Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Roket Gücü Mühendislik Üniversitesi'nden Yang Şiaogang liderliğindeki araştırma ekibi, hipersonik silahlar için temel zorluk olan 'yüksek hızlarda hareketli bir hedefi tespit ve takip' etme konusunda, önemli ilerleme kaydettiklerini iddia etti.

Daha sonra Çin'in hipersonik bir füze geliştirdiği ve düşman bir ülkedeki bir hedefi süper uzun mesafelerde mutlak bir hassasiyetle yok edebileceği ileri sürüldü.

Çin'in iddiaları doğruysa, hipersonik bir füzeyi durdurmak çok zor olduğu için ABD'de endişeye neden oldu. Ancak, ABD'nin kendi hipersonik silah araştırmaları henüz bir sonuca ulaşmadı.

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Bununla birlikte, ABD'yi daha da endişelendirek şey, Çin'in ABD Hava Kuvvetleri'ne ait gizli bir F-22 uçağını hipersonik bir füze ile isabetli bir şekilde vurma kabiliyetine sahip olduğu iddiasıdır.

Bu yılın Ocak ayında Çinli bilim insanları, ABD ordusunun 2035 yılına kadar sahip olamayacağı kızılötesi hedef arama gelişmelerine sahip yeni nesil hipersonik silahlar ürettiklerini iddia ettiler.

Çinli uzmanlar daha sonra hipersonik füzelerinin, ısı arama yetenekleri sayesinde hayalet uçaklar, gemiler ve hatta sokakta hareket eden araçlar da dahil olmak üzere neredeyse her hedefi inanılmaz doğruluk ve hızla vurabileceğini ileri sürdüler.

South China Morning Post'a konuşan Çinli bir askeri uzman, "Karadan havaya hipersonik bir füze, bir füze ateşlerse veya kısa mesafeden bir bomba atarsa, bir F-22 Raptor'u saniyeler içinde yakalayabilir ve yok edebilir." iddiasında bulunmuştu.

ABD Hava Kuvvetleri'ne göre, 1980'lerde kaybedilen tüm uçakların %90'ından fazlasını ısı güdümlü füzeler düşürdü ve F-22 gibi hayalet avcı uçaklar, kaplama malzemeleri uçuş sırasında kolayca ısındığı için kolaylıkla hipersonik füzelerin hedefi haline gelebilir.

Bu, özellikle Çin ve ABD askerleri arasında Hint-Pasifik bölgesindeki sık sık angajmanların arka planında endişe verici hale geliyor.

Örneğin, ABD Pasifik Komutanlığı Komutanı General Kenneth Wilsbach daha önce bölgede Amerikan F-35 ile Çin J-20 arasında kısa süreli bir it dalaşı olduğunu ima etmişti.

Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesi'nin 'hipsonik kızılötesi hedef arama programından' Çinli araştırmacılara göre, hipersonik bir füzenin düşük irtifalarda uçarken ısı imzasına dayalı olarak bir hedefi arama, tanımlama ve kilitleme yeteneği, geleneksel savaşın kurallarını alt üst edebilir.