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Savunma

F-22 Raptor tartışması! Satın alımlarına karşı çıktılar

ABD'de F-22 Raptor tartışması yaşanıyor. 15 yıldan fazla bir süredir ABD Hava Kuvvetleri'nin kullandığı F-22 Raptor'lar pahalılığı nedeniyle ABD Hava Kuvvetleri tarafından istenmez hale geldi. Hava kuvvetleri yeni satın alımlar için de uçaklara karşılar.

Star.com.tr19 Aralık 2021 Pazar 10:25 - Güncelleme: 19 Aralık 2021 Pazar 10:25
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ABD'nin çok uluslu havacılık şirketi Lockheed Martin F-22 Raptor'u piyasaya süreli on beş yıldan fazla oldu. Dünyanın en iyi savaş uçakları arasında kabul edilen F-22 ile ilgili ABD'de yeni bir tartışma yaşanıyor. Birden fazla rolü doldurmak için kasıtlı olarak çok yönlü bir platform olarak yapılan F-35 Lightning II'nin aksine, F-22 yalnızca bir hava üstünlüğü savaşçısı olarak tasarlandı. F-35, F-22'den sonra icat edilmesine rağmen F-22 adet olarak 200'ün altında kaldı. F-35'den ise 700'den fazla inşa edilirken önümüzdeki yıllarda iki binden fazla F-35'in inşa edilmesi planlanıyor. Hal böyle olunca ABD'de F-22'nin durumu tartışmaya neden oldu.

"NEDEN F-22 RAPTOR?"

O zaman neden bu kadar az F-22 var? Cevap öncelikle maliyettir. F-22, Hava Kuvvetleri standartlarına göre bile şaşırtıcı derecede pahalıdır.

Bu maliyetler, F-22 üretim hattının yeniden başlatılmasına karşı çıkan ABD Hava Kuvvetleri tarafından 2017 yılında Kongre'ye sunulan bir raporda özetlendi. Raporda, mevcut F-22 filosunun büyüklüğünü kabaca ikiye katlayan 194 F-22'nin satın alınmasının toplam maliyetinin 40 ila 42 milyar dolar arasında olacağı belirtildi. O zaman her bir uçak, yaklaşık 200 milyon dolara mal olacak ve bir F-35A'dan önemli ölçüde daha pahalı olacak.

F-22 RAPTOR SATIN ALIMLARINA KARŞI ÇIKTILAR

Hava Kuvvetleri, ek F-22'leri satın almak için kullanılacak paranın diğer projelere harcanmasının daha iyi olacağını savundu. Ayrıca, belirleyici faktör maliyet olmasa bile, F-22 üretim hattını yeniden başlatmak için gereken sürenin, uçaklardan ilkinin 2020'lerin ortasına kadar hazır olmayacağı anlamına geleceğini de gözlemledi. Raporun yayınlanmasından dört yıl sonra, yaklaşık 2030 tarihi daha doğru görünüyor. O zamana kadar, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin'de altıncı nesil avcı uçağı gelişimi, F-22 ve F-35'in gelecekteki etkinliğini sınırlayarak iyi bir şekilde devam edecekti.

Star.com.tr

  • F-22 Raptor
  • Lockheed Martin
  • ABD Hava Kuvvetleri
  • F-35

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