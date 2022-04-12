F-22 Raptor'a rakip olacaktı, ortadan kayboldu! MiG 1.44 ile J-20 gizemi

Sovyetler Birliği 1980'lerin başında, ABD'nin Lockheed Martin F-22 Raptor'unu doğuran Gelişmiş Taktik Savaş Uçağı programına cevap olarak, benzer bir avcı uçağı üretmek için Mig 1.44'ün yapılacağı projeyi başlatmıştı.

MiG 1.44'ün tasarımcıları, mükemmel savaş yetenekleri ve manevra kabiliyeti ile hayalet özelliklerini kağıt üzerinde birleştirdi.

Gövde ve kanat yapımında kullanılan ağırlıktan tasarruf sağlayan malzemelere ek olarak, kanat kenarları ve motor girişleri gibi gövdenin radar "sıcak noktalarına" özel önem verilerek, gövdeye radar emici malzemeler dahil edildi.

MiG 1.44'e normal motor girişleri yerine kavisli, içlerine gelen radarı sektirebilen ve dönüş sinyalini dağıtan veya ortadan kaldıran "serpantin" girişler eklendi.

2000 yılında ilk uçuşunu gerçekleştiren MiG 1.44'ün, 2004-2006 yılları arasında hizmete girmesi beklenmekteydi, ancak ekonomik problemler nedeniyle proje bilinmeyen bir süre için rafa kaldırıldı.

F-22 RAPTOR'A RAKİP OLABİLECEKKEN MiG 1.44 PROJESİ NEDEN DURDURULDU?

Avrupa Birliği yapımı çok amaçlı Eurofighter Typhoon'un tasarımında bu uçağın tasarımı kullanıldığı öne sürülürken, Çin'in de yeni nesil uçağı olacak olan Shenyang J-20'nin ortaya çıkan fotoğraflarında MiG 1.44 ile olan benzerlikleri projenin Pekin hükümetine satılmış olabileceği şüphelerini gündeme getirmişti.

Rus Güvenlik Uzmanı, Rusya devlet haber ajansı Sputnik'e verdiği röportajda, "Bence J-20, Rus MiG 1.44'ü temel alıyor. Bu uçak, ön tasarım aşamasında PAK FA ile rekabet etmek için yaratıldı ve ilk uçuşunu 2000 yılında yaptı. Çin uçağı bizimkine çok benziyor. Resmi olarak açıklanmamasına rağmen, J-20, Çin'in yarım milyar dolara satın aldığı Salut tarafından geliştirilen AL-31F motorumuzu kullanıyor." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar bu kadar çalışmaya ve hayalet teknolojisine rağmen, MiG 1.44'ün radar sistemler tarafından fark edilmesinin hiç de zor olmayacağını iddia ediyor.

MiG 1.44 HAYALET UÇAK DEĞİL Mİ?

Hayalet uçak olarak tasarlanmasına rağmen, birkaç özelliği MiG 1.44'ün radarlardan koruyamayacağı iddialarını gündeme getiriyor. Bu özelliklerinden biri de MiG 1.44'ün 'kanart' yapısı.

Uçakların kontrol mekanizmalarından biri olan 'kanartlar', belirli uçuş senaryoları sırasında ek kaldırma veya kontrole yardımcı olan kokpitin hemen arkasında veya altında bulunan kanatçıklardır. Gizli tasarımlarla uyumsuz olmasalar da ideal değildirler ve bir uçak gövdesinin radar imzasını güçlendirebilirler.

ABD merkezli bilim ve teknoloji dergisi Popular Science'da yer alan bir makalede, kanart tasarımlı uçak gövdelerinin gizli kalmasının neden zor olduğunu inceleniyor.

Makalede, "Gizli bir kanart tasarlamak zordur, özellikle de kanartlar, uçağın aşırı burun-yukarı tutumundan hızla kurtulmasını sağlayacak kadar büyükse. Bunun nedeni, bir radar sinyali döndürebilen ekstra yüzeylerdir - daha fazla yüzey, daha fazla geri dönüş sinyali demektir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, düz kanat yapısının yanlış hizalandığı belirtilen MiG 1.44, F-22 Raptor avcı uçağı ile karşılaştırılıyor.

Makale şöyle devam ediyor:

"F-22'nin gibi hayalet uçaklar, kanatlar ve kuyruk tertibatı gibi kontrol yüzeylerinin kullanımıyla radar yansımasını en aza indirir. Önden bakıldığında, F-22'nin kuyruk tertibatı kanatların arkasına gizlenir, bu da radar tarafından görülebilecek yüzeylerin sayısını azaltır.

MiG 1.44 bu tasarım ilkesine uymuyor. Önden bakıldığında, iki kanat, kanatlarla aynı yatay düzlemde değil, daha yüksek veya daha fazla yansıtıcı bir radar imzası yaratıyor ve muhtemelen görünmezlik özelliklerinden ödün veriyor.

Garip bir şekilde, MiG 1.44'ün kanatlarında silah veya yakıt tankları takmak için belirgin direkler var ve bu da jetin gizliliğini daha da azaltacaktır. Mesela F-35'de, isteğe bağlı olarak kanatlarında yakıt veya mühimmat taşıyabilir, ancak kullanılmadığında gizliliği bozmamak için direkler kaldırılabiliyor."

Star Gazetesi