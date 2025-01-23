Şirket, F-22 Raptor'u kızılötesi tehdit algılama sensörleriyle modernize etmek için ABD Hava Kuvvetleri ile 270 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı. Bu program uçağın gelişen tehditlere karşı savaş etkinliğini arttıracak. Güncelleme, F-22 Raptor'ların içerisindeki dağıtılmış bir ağ olan Kızılötesi Savunma Sistemini (IRDS) uygulamaya koyacak. Lockheed Martin tarafından geliştirilen bu yeni nesil sensörler, F-22 Raptor'un kızılötesi tehditleri tespit etme, izleme ve bunlara karşı koyma yeteneğini geliştirecek.

Lockheed Martin, IRDS'yi F-22'nin yanı sıra benzer sistemler geliştirerek ürettiği diğer savaş uçakları için de bir girişimde bulunacak.

Anlaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Lockheed Martin Görev Sistemleri Başkan Yardımcısı Hank Tucker, "Pilotların görevlerini mevcut ve gelecekteki düşmanlara karşı daha hayatta kalabilir ve ölümcül hale getirecek IRDS gibi gelişmiş ve çok yönlü kızılötesi sistemlere duyulan ihtiyacın farkındayız" ifadelerini kullandı.

Şirketin F-22 programının başkan yardımcısı olan Justin Taylor da ABD Hava Kuvvetleri ile devam eden işbirliğinden gurur duyduğunu belirterek, "ABD'nin hava üstünlüğünün bugün ve gelecekte kesintisiz olmasını sağlamak için 5. Nesil uçaklardaki uzmanlığımızdan yararlanıyoruz" şeklinde konuştu