F-22 ve F-35 uçakları etrafını sarıyor! Karadeniz'den Baltık'a...

ABD F-22 ve F-35 savaş uçakları, Doğu Avrupa semalarında dolaşıyor. ABD Hava Kuvvetleri (USAF), NATO'nun 'hava kalkanı' operasyonlarını desteklemek ve olası Rus tehditlerine karşı caydırıcılığı artırmak için, Avrupa'daki F-35 ve F-22 sayısını artıyor.

ABD'nin, dünyanın en gelişmiş avcı uçağı olarak lanse ettiği ve en yakın müttefiklerine bile satmadığı F-22 Raptorlar, Rusya'nın yanı başına konuşlanıyor.

Ukrayna krizi ile gerilen Rusya-NATO ilişkileri ve Avrupa'daki ortakların endişeleri, ABD'nin gelişmiş savaş uçaklarını Avrupa'ya konuşlandırmasına zemin hazırladı.

26 Temmuz'da, ABD Hava Kuvvetleri'nden altı F-22 Raptor avcı uçağı, Polonya'ya giderken İngiltere'deki RAF Lakenheath'e uğradı.

ABD Hava Kuvvetleri, F-22 Raptorların, Alaska Elmendorf-Richardson Müşterek Hava Üssü'ndeki 90. Avcı Filosu'ndan havalanarak, NATO'nun hava koruma misyonunu desteklemek için Lakenheath'ten Polonya'nın Lask kentine geçeceğini duyurdu.

F-22 VE F-35 SAVAŞ UÇAKLARI KUŞATIYOR

Avrupa'daki Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri (USAFE) Komutanı General James B. Hecker, geçtiğimiz günlerde Royal International Air Tattoo fuarında, Air Force Magazine ile yaptığı bir röportajda, bir ay gibi kısa bir süre içinde Avrupa'ya F-22 Raptor savaş uçaklarını getireceklerini belirtti.

Hecker, "F-22 savaş uçakları burada dört ya da beş ay kalacaklar. Yani sonunda Lakenheath'te iki kalıcı filoya ek olarak beşinci nesil savaş uçakları oldukça fazla olacak." dedi.

Hecker, Pentagon'un Avrupa'daki ABD varlığını desteklemek için, rotasyonel güçlere güvenme stratejisinin bir parçası olarak, fazladan savaş uçaklarını dışarı gönderme yaklaşımının yaklaşık bir yıl sürdüreceğini söyledi.

Hecker, "Şu anda elimizde, sanırım[Laknheath'te]11 uçak var. Yani sadece bir F-35 filosunu tamamlıyoruz. 2024 yılına kadar orada toplam 52 uçak ve 2 F-35 filosuna sahip olacağız. İki F-15E Strike Eagles filosu da kalacak. Şu anda, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'da sahip olacağımız F-35'lerin sınırı bu." dedi.

F-22 VE F-35: KARADENİZ'DEN BALTIK'A BARİYER

26 Temmuz'da yerel basında yer alan bazı haberlerde, altı F-22'nin Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Lakenheath üssüne vardığını doğruladı. Savaş uçakları, Polonya'ya indiklerinde yeni bir NATO misyonuna yardım etmekle görevlendirilecek.

Hava kalkanı tatbikatları, havadaki ve karadaki hava savunma kaynaklarını kullanarak NATO ülkelerini hava ve füze tehditlerine karşı savunmayı amaçlıyor.

F-22 Raptor, ilk beşinci nesil avcı uçağı olarak kabul edilir. F-22, 20 mm'lik bir top, altı adet AIM-120 radar güdümlü hava-hava füzesi ve havadan havaya muharebe için iki adet AIM-9 kızılötesi hava füzesi ile donatılmıştır. Savaş uçağı ayrıca, havadan karaya muharebe için iki adet 1.000 kiloluk Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı ile silahlandırılabilir.

NATO hava kalkanı çalışmaları, Ukrayna'nın işgalinden sonra, doğu sınırını güçlendirmeyi hedefliyor. ABD Hava Kuvvetleri'ne göre, hava kalkanı "Baltık'tan Karadeniz'e" bir bariyer görevi görüyor.

F-35 UÇAKLARI ESTONYA'DA

Polonya'ya giden F-22 Raptorlar, doğu kanadındaki NATO müttefiklerini korumak amacıyla ABD savaş uçaklarının Doğu Avrupa'ya ilk konuşlandırılması değil. Temmuz ayı başlarında, hava koruma görevi kapsamında F-35 Estonya'daki Amari Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.

Bundan önce Hava Kuvvetleri, NATO'nun hava polisliği misyonlarına katılmak için Doğu Avrupa'ya F-15'ler, F-16'lar, F-35'ler ve diğer uçakları konuşlandırdı.

ABD ayrıca, Deniz Piyadeleri hava gücünden F/A-18 Hornetleri de Polonya'nın "daveti üzerine NATO'nun Doğu Avrupa'daki yeteneklerini geliştirmek için" konuşlandırıldı.

Star Gazetesi