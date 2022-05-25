F-35 alacak paraları yok! Yunan 2029'a kadar bekleyecek

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru haklarını kullanmasını engellemek için bütün olanaklarını seferber eden ve bu minvalde ekonomik krizde olmasına rağmen askeri harcamalarını rekor düzeyde artıran Yunanistan'ın savunması borç batağına düştü.

Yunan basınından Kathimerini'nin haberine göre, halihazırda milyarlarca dolarlık silah alımı gerçekleştiren Atina yönetiminin, ABD'den talep ettiği 5. nesil savaş uçağı F-35'leri satın almak için 2029'a kadar beklemesi gerekecek.

Yunanistan Maliye Bakanlığı verilerine yer verilen haberde, Yunanistan savunma harcamalarının yılda ortalama 1,5 ile 2 milyar dolar arasında artacağı belirtildi. Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, 2020'de 515 milyon euro olan askeri yatırımların 2021'de 2,5 milyar euroya yükseldiğini ve 2022'de 3,4 milyar euroya yükseleceğini ifade ederken, 2022-2028 yılları için ülkenin yapması gereken ödemenin toplam 11,5 milyar dolar olduğunu kaydetti.

FRANSA'YA YÜKLÜ ÖDEME

Haberde F-35 için parası çıkışmayan Atina'nın 2029'a kadar Fransa'dan satın aldığı Rafale savaş uçakları, füze sistemleri, korvetler, elektronik harp ve silah sistemlerinin ödemelerini gerçekleştirmek zorunda olduğu vurgulandı. Yunanistan'ın 2026 yılına kadar teslim edilecek 6 adet Rafale savaş uçağı ve 3 adet donanma fırkateyni için Fransa'ya yapması gereken ödemenin ise 4,4 milyar doları bulacağı belirtiliyor.

Öte yandan silahlanma politikasına soyunan Atina yönetimi kamuoyundan siyasilere kadar ülke genelinde birçok kesim tarafından oldukça eleştiriliyor. Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet lideri eski Başbakan Aleksis Çipras, Başbakan Kiriakos Miçotakis'i, "İktidarda olduğun 2,5 yıldır milletin gırtlağını sıkıyorsun. Silahlanma yarışı niye? Ne yapıyoruz? Gayrısafi milli hasılanın yüzde 3.5'i savunma harcamalarına ayrılıyor. Bu orantı, tüm NATO ülkelerinden, hatta ABD'den de yüksek. Süper güç müyüz" sözleri ile eleştirmişti. 2021 Kasım ayında ise Miçotakis yönetiminin silahlanma politikasına karşı 25 bin kişi sokağa dökülmüş, eğitim ve sağlığa daha çok bütçe ayrılmasını isteyen eylemciler yönetime tepki göstermişti.