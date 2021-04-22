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Savunma

F-35 aldıklarına pişman oldular! Ülkedeki tüm jetler incelemeye alındı

Hollanda, motor yıpranması nedeniyle ülkedeki tüm F-35 savaş jetlerinin inceleneceğini açıkladı.

AA22 Nisan 2021 Perşembe 19:34 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 19:34
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Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Hollanda Hava Kuvvetleri'ne ait 3 F-35 savaş jetinin motorunun beklenenden hızlı yıprandığı vurgulandı.

Açıklamada, filodaki 9 F-35'in tedbir amacıyla ülkenin kuzeyindeki Leeuwarden Hava Üssü'nde bekletildiği ifade edildi.

Motorlardaki yıpranmaya, pist yüzeyindeki aşınmadan dolayı uçuşan tozların sebep olduğunun düşünüldüğü belirtilen açıklamada, "F-35'ler F-16'lara göre daha ağır motora sahip ve iniş-kalkış sırasında pist yüzeyinde daha fazla yıpranmaya neden oluyor" değerlendirmesine yer verildi.

Bakanlık, motor yıpranmasının Hollanda dışında görülmediğini bildirdi.

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