Bakanlıktan yapılan açıklamada, F-35 sözleşmesinin toplam değerinin 3,6 milyar dolar olduğu, anlaşmanın 2026 yılı sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Sözleşme kapsamında ilk etapta 1,8 milyar dolarlık kaynağın imza aşamasında serbest bırakıldığı kaydedildi.

Söz konusu finansmanın, ABD Silahlı Kuvvetlerinin üç farklı kuvvet komutanlığının yanı sıra F-35'i kullanan ihracat müşterilerinden sağlandığı, ancak katkı paylarına ilişkin ayrıntılı bir dağılım paylaşılmadığı belirtildi.

Anlaşma çerçevesinde Lockheed Martin, F-35 filosu için lojistik destek hizmetleri, bakım ve denetimler, acil servis hizmetleri ile uçuş ekipleri ve yer personeline yönelik eğitim faaliyetlerini yürütecek.

1300 ADET F-35 TESLİM EDİLDİ

Çalışmaların Fort Worth, Orlando, Greenville, Marietta ve Palmdale'de bulunan üretim merkezlerinde gerçekleştirileceği aktarıldı. Bugüne kadar Lockheed Martin tarafından farklı versiyonlarda yaklaşık 1.300 adet seri üretim F-35 teslim edildiği, bu uçakların toplamda 1 milyon saatin üzerinde uçuş gerçekleştirdiği ifade edildi.

Program kapsamında 3 binden fazla pilot ile yaklaşık 20 bin yer personelinin eğitim aldığı bildirildi. F-35 uçaklarının halihazırda 12 ülke tarafından kullanıldığı, ABD, İsrail ve Hollanda Krallığı başta olmak üzere bazı kullanıcı ülkelerin uçakları muharebe operasyonlarında da görev aldığı belirtildi.