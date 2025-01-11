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Savunma

F-35 anlaşmasında beklemedik gelişme: İlk jetler resmen geliyor

Japonya ile ABD arasında imzalanan F-35 savaş uçağı anlaşmasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Üretici firma Lockheed Martin, 23,11 milyar dolarlık anlaşma kapsamındaki ilk 6 F-35'in Mart yerine Nisan ayında teslim edeceğini bildirdi.

11 Ocak 2025 Cumartesi 17:20 - Güncelleme:
F-35 anlaşmasında beklemedik gelişme: İlk jetler resmen geliyor
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2020 yılında ABD, Japonya'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 tipi savaş uçağının satışı için onay verdi. Söz konusu programda 63 konvansiyonel kalkış ve iniş yapabilen F-35A, 42 kısa mesafe kalkış ve dikey iniş yapabilen F-35B tipi savaş uçağı bulunuyor.

ABD ile Japonya arasında yaklaşık 5 yıl önce imzalanan F-35 anlaşması kapsamında ilk teslimatın Mart ayında gerçekleşmesi planlanırken beklenmedik bir gelişme yaşandı. Programın bir ay aksayacağını dile getiren Japonya Savunma Bakanı General Nakatani, düzenlediği basın toplantısında, Mart ayı sonundan önce teslim edilmesi planlanan ilk altı F-35B Lightning II savaş uçağının en erken Nisan ayına ertelendiğini bildirdi.

TESLİMATLARDA GECİKME YAŞANDI

Nakatani, uçağın Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'ne (JASDF) bağlı Nyutabaru Hava Üssü'ne teslim edilmesini ve orada konuşlandırılmasının planladığını, ancak tarihin ertelendiğini duyurdu.

F-35'lerin gecikmesi hakkında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Nakatani, "Bu teslimat gecikmesinden büyük bir etki olmayacağını anlıyorum, ancak her halükarda etkiyi en aza indirmek için ABD tarafıyla çalışmaya devam edeceğiz. Bu mali yılda kurulacak geçici F-35B filosunun konuşlandırılmasını kabul etme çalışmalarını istikrarlı bir şekilde ilerleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan, diğer ek teslimatların bu durumdan etkilenmemesi gerektiğini belirterek gecikmenin sebebini bildirmedi.

2024 YILINDA 110 ADET F-35 TESLİM EDİLDİ

Lockheed, 6 Ocak'ta 2024 yılında toplam 110 adet F-35 jetinin teslim ettiğini duyurdu. Şirket, yazılım geliştirme gecikmeleri nedeniyle savaş uçaklarının üretim hedef aralığının en üst sınırına ulaştığını ifade etti.

Bu verilere göre, 15 yıllık bir süre zarfında şirket bu sayıdaki teslimatının tarihi olduğu özellikle vurgulandı. Tüm bu açıklamalara rağmen Lockheed, imzalanan anlaşmalar kapsamındaki teslimat hedefine bir kez daha ulaşılmayarak tepkilerin odağı oldu. Şirketin toplamda 2024 yılı için 156 jet teslim etmesi gerekiyordu.

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