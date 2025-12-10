İSTANBUL 13°C / 8°C
  • F-35 görüşmelerinde kritik eşik: Türkiye-ABD hattında en verimli süreç
Savunma

F-35 görüşmelerinde kritik eşik: Türkiye-ABD hattında en verimli süreç

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, F-35 programına ilişkin, Türkiye-ABD temalarını “Son 10 yılın en verimli ve yapıcı görüşmeleri” ifadeleriyle duyurdu. Barrack, iki lider arasındaki pozitif ilişkinin süreci hızlandırdığını aktardı.

10 Aralık 2025 Çarşamba 01:12
ABONE OL

Barrack, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, F-35 programına yeniden katılma ve Rus yapımı S-400 hava savunma sistemini elinde bulundurma konusunda Türkiye ile görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

F-35 GÖRÜŞMELERİNDE KRİTİK EŞİK

ABD yasalarının, Türkiye'nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini kullanmaması ve bulundurmaması gerektirdiğini dile getiren Barrack, "Başkan Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki olumlu ilişki, yeni bir işbirliği ortamı yarattı ve bu da yaklaşık 10 yıldır bu konuda yaptığımız en verimli görüşmelere yol açtı." ifadesini kullandı.

"HER İKİ ÜLKE İÇİN İYİ BİR SONUÇ UMUYORUZ"

Barrack, görüşmelerin gelecek aylarda hem ABD'nin hem de Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak bir atılımla sonuçlanacağını umduklarını kaydetti.

