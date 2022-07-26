F-35 için 30 milyar dolar! Dudak uçuklatan rakam

ABD savunma devi ve dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı F-35 üreticisi Lockheed Martin, yeni bir mega sözleşmeye hazırlanıyor.



Şirketin müzakereleri konusunda bilgi sahibi olan bir savunma yetkilisine göre, Lockheed Martin Corp. birkaç yüz F-35 jeti için bir sonraki mega bir sözleşmeye hazırlanıyor.

F-35 İÇİN DUDAK UÇUKLATAN MEGA SÖZLEŞME: 30 MİLYAR DOLAR

Kaynağa göre mega F-35 sözleşmesi, 30 milyar dolar değerinde olacak. Daha önce satılan toplam savaş uçağı sayısı enflasyon ve pandemiden olumsuz etkilenmişti.

Yetkiliye göre, anlaşmaya dahil olan yeni nesil savaş uçaklarının tam sayısı, bu yaz veya sonbaharın başında sözleşme imzalandıktan sonra netleşecek.

Bloomberg'e konuşan ve kimliğinin açıklanmamasını isteyen yetkili, "Ancak, sözleşmenin tamamlanması noktasına gelmek için daha çok iş var." dedi.

Star Gazetesi