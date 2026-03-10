İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
  F-35 için planlarını değiştirdiler! 36 yerine 30 adet savaş uçağı alınacak
Savunma

F-35 için planlarını değiştirdiler! 36 yerine 30 adet savaş uçağı alınacak

Orta Doğu'da yaşananlardan sonra ülkeler savaş uçağı filosunu güçlendirmek için harekete geçti. Son olarak ABD üretimi olan F-35 savaş uçaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşanırken, Avrupa ülkesi 36 adetlik F-35 savaş uçağı paketini 30'a indirme kararı aldı. İşte detaylar...

AHMET RIDVAN AKBAŞ10 Mart 2026 Salı 12:46
F-35 için planlarını değiştirdiler! 36 yerine 30 adet savaş uçağı alınacak
İsviçre hükümeti, ABD'nin gerekçe gösterdiği ek maliyetler nedeniyle, başlangıçta planlanan 36 adet F-35 savaş uçağı yerine 30 adet F-35 savaş uçağı satın alabileceğini 6 Mart Cuma günü açıkladı. İsviçre ayrıca Patriot sistemine ek olarak Avrupa yapımı hava savunma sistemlerinin satın alınmasını da değerlendirecek.

30 ADET F-35 SAVAŞ UÇAĞI ALACAKLAR

Planlarını küçültmek zorunda kalan İsviçre, Cuma günü yaptığı açıklamada, başlangıçta planlanan 36 adet yerine 30 adet F-35A satın almayı beklediğini duyurdu.

Geçen Aralık ayında da İsviçre'nin daha az uçak alacağı açıklanmıştı , ancak sayı belirtilmemişti. 2020 yılında İsviçre, F-18 filosunu yenilemek için Rafale ve Eurofighter yerine F-35A'yı tercih etmişti. 6 milyar avroluk bütçe referandumla onaylanmıştı. Hükümet, satın alma fiyatının değişmeyeceğini garanti etmişti. Ancak 12 Haziran 2025'te, ABD'nin 650 milyon ile 1,3 milyar İsviçre frangı arasında ek maliyet getireceğini belirtmesiyle, hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak bir miktar enflasyon olacağı açıklandı. Hükümet, Cuma günü yaptığı açıklamada, 36 adet F-35 satın almak için 1,1 milyar frank daha gerekeceğini, ancak sadece 30 uçak siparişi için yeterli olan 394 milyon frankı tercih ettiğini belirtti. Kesin sayı, Amerikalılarla yapılacak sözleşme görüşmelerinin sonunda belirlenecek.

AVRUPALILARIN PATRİOTLARA OLAN TERCİHİ Mİ?

ABD'nin Avrupa güvenliğini garanti etme taahhüdünden vazgeçmesine karşılık olarak, İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, hükümetin Patriot sistemini tamamlayacak uzun menzilli karadan havaya füze sistemleri edinerek hava savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçladığını açıkladı. Tercihen Avrupa'da üretilecek bu sistemler, tek bir tedarikçiye bağımlılıktan kaçınmak için Avrupa menşeli veya Avrupa dışından olup Avrupa'da üretilecek sistemlerdir.

