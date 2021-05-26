AA 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 17:32

Kotil, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından "Havacılık Sanayiinde Yerlilik Vizyonu ve Türkiye'nin Milli Projeleri" başlığıyla düzenlenen "SUBÜ Konuşmaları"na video konferansla katıldı.

SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Çay, moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte konuşan Kotil, hedeflere ulaşmak için çok çalışmanın önemine değindi.

Kariyerindeki gelişmelerden bahseden Kotil, TUSAŞ'ın kuruluş amacını ve faaliyet alanlarını anlattı.

TUSAŞ bünyesinde yaklaşık 4 bin mühendisin çalıştığını söyleyen Kotil, 2028 itibarıyla bu sayının 10 bine çıkacağını, bunların çoğunun genç mühendislerden oluşacağını aktararak, "Bize gelecek arkadaşlardan tek istediğimiz, süper İngilizce'ye sahip olmaları. Kullandığımız tüm dokümanlar İngilizce. Önümüzdeki yıl son sınıf öğrencilerini okullarını bitirmeden işe alacağız." dedi.



Milli Muharip Uçak Projesi'ndeki son duruma ilişkin gelen soruyu cevaplayan Kotil, "Türkiye'nin en önemli projesi açık ara Milli Muharip Uçak'tır. 18 Mart 2023'te motor çalıştırıyor, hangardan çıkıyor ancak bunu uçurmak için 2 yıllık test süreci var. Uçak havaya kalktığı zaman geriye dönüşü yok. 2028'de Hava Kuvvetlerine bu uçağı yerli ve milli olarak teslim ediyoruz." şeklinde konuştu.

Helikopter üretiminin kendilerinin en güçlü saha olduğunu vurgulayan Kotil, T129 sayesinde mühendislerin ve teknisyenlerin helikopterci olarak yetiştiğini, Gökbey'le de bu sürecin pekiştiğini dile getirdi.

TUSAŞ'ın hedeflerinden bahseden Kotil, "Elde ettiğimiz ciro açısından baktığımızda dünyada ilk 50'lerdeyiz. Amacımız 2028 itibarıyla TUSAŞ'ın ilk 10'a girmesi. Bunu Türk Hava Yollarında Allah nasip etti, bu sefer TUSAŞ olarak gerçekleştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "F-35'İN VERİLMEMESİ, DAHA ÇOK ÇALIŞMAMIZ ANLAMINA GELİYOR"

Türkiye'nin haberleşme ve gözetleme uydu çalışmalarının devam ettiğine değinen Kotil, F-35 programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye'ye F-35 vermeyeceğini açıkladığını hatırlatan Kotil, kararın doğru olmadığını vurguladı.

Konunun ikinci boyutunun endüstriyel iş birliği olduğuna işaret eden Kotil, şöyle konuştu:

"F-35, 5. nesil bir savaş uçağı. Milli Muharip Uçak ise 5. nesil bir savaş uçağı ama ondan biraz farklı. Amerikalıların iki tip savaş uçağı var; F-22 ve F-35. Aslında F-22, bir saldırı uçağıdır. Havadan havaya yeteneği daha yüksektir. F-35, daha çok havadan karaya hedefleri vurmak için yapılmıştır. Milli Muharip Uçak, ikisinin ortasına oturuyor. F-35'in verilmemesi, daha çok çalışmamız anlamına geliyor. Zaten bunu yapmaya kararlıydık ama bu sefer kararın ötesinde mecburuz artık."

Kotil, hava sanayisinde yazılımların önemli olduğunu bildirerek, gençlerin yazılıma yönlenmelerini tavsiye etti.

Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ gibi isimlerin geçmişte gösterdikleri gayretlerin kendilerine enerji olduğunu aktaran Kotil, "Bugün bu kadar çalışıyorsak, onların payı çoktur. Allah onlardan razı olsun." dedi.