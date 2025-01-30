Hindistan kaynakları, Amerikan F-35 ve Rus Su-57'nin 10 Şubat ile 14 Şubat arasında iki savaş uçağının Aero India 25 uluslararası hava gösterisinde karşı karşıya geleceğini söyledi. Kaynaklar F-35 ile Su-57'nin aynı havaalanını paylaşmasının sık rastlanan bir durum olmadığını ancak bu durum önümüzdeki ay değişeceğini ifade etti.

F-35 İLE SU-57 KOZLARINI PAYLAŞACAK! ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR ŞEY OLACAK

10-14 Şubat 2025 tarihleri arasında Hindistan'ın Bengaluru kentinde Aero India 2025 uluslararası hava gösterisi gerçekleşecek. Asya'nın en büyük hava gösterisi olarak bilenen etkinlik Hindistan Savunma Üretim Bakanlığı'na bağlı Savunma Sergisi Örgütü tarafından düzenlenecek. İki yılda bir düzenlenen etkinlik, havacılık ve savunma teknolojisindeki en son gelişmeleri sergileyerek dünyanın dört bir yanından sektör liderlerini, profesyonelleri ve meraklıları bir araya getirecek.

Bengaluru'da yapılacak olan Aero India 2025 hava gösterisinde, hem ABD'nin hem de Rusya'nın birinci sınıf beşinci nesil savaş uçakları yer alacak. Sırasıyla F-35 Lightning II ve Su-57 Felon'u sergilenecek. Etkinlik ileri askeri havacılık teknolojisinin yüksek riskli bir gösterisine de ev sahipliği yapacak.

Bulgaristan basınında yer alan bir haber göre, ABD'nin F-35'i Aero India'ya getirme kararı, özellikle Hindistan'ın Çin'in nüfuzuna karşı koymanın son derece önemli olduğu Hint-Pasifik bölgesindeki stratejik konumu göz önüne alındığında, Hindistan ile askeri bağları derinleştirme yönündeki stratejik bir niyeti yansıtıyor.

Bu konudaki yayınlanan haberde, Hindistan'daki bu yılki gösterisi konusunda belirsizlikler olduğu belirtildi. F-35 jetlerinin etkinlikteki gösterisinin iptal edildiğini belirten Bulgar basını, haberinde, "uçağın uçuş gösterileri iptal edilmiş olsa da, etkinliğin bir parçası olarak statik gösterilerin yapılması bekleniyor ve bu sayede Hindistan savunma yetkilileri tarafından yakından değerlendirilme şansı yakalanacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Rusya'nın Aero India'da Su-57 ile katılımının en uzun süreli askeri ortaklarından biri olan Hindistan ile savunma işbirliklerini canlandırma ve güçlendirme niyetinin açık bir işareti olduğu belirtildi.

Gizlilik özellikleri, süper manevra kabiliyeti ve gelişmiş aviyonikleriyle Su-57'nin F-35 gibi Batı jetlerine rekabetçi bir alternatif olarak kendini sunmayı amaçladığı aktarıldı.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi;

"Aero India 2025'te hem F-35 hem de Su-57'nin bulunması Hindistan'ın karar alma sürecini etkileyebilir, ancak ülke temkinli. Hindistan içinde her iki jetin edinimi konusunda önemli bir tartışma var. F-35, teknolojik olarak üstün olsa da, Hindistan'ın S-400 füze sistemleriyle bağlantılı ABD kısıtlamaları ve teknoloji paylaşımının karmaşıklıkları nedeniyle engellerle karşı karşıya.

Bu arada Su-57, daha hızlı entegrasyon ve yerel üretim potansiyeli sunuyor ancak teknoloji güvenilirliği ve jeopolitik etkiler gibi endişeler de dahil olmak üzere kendi zorluklarını da beraberinde getiriyor."

Son olarak, Aero India 2025'in sadece son teknoloji savaş uçaklarının sergilendiği bir fuar değil, aynı zamanda her ülkenin kendi gündemini zorladığı stratejik diplomasi mekanı olduğu bildirildi.

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