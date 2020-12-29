F-35 krizi! Hedefi kaçırdılar

29 Aralık 2020 Salı 09:05 - Güncelleme: 29 Aralık 2020 Salı 09:08

Merkezi ABD'de bulunan teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, F-35 savaş uçağı üretiminde tedarik zincirini engellediği bildirildi.

Aksam.com.tr'nin haberine göre, şirketin yüzde 8 daha az savaş jeti ürettiği ve 2020 yılı için ABD ve müttefiklerine 141 adet F-35 savaş uçağı teslim etme hedefini kaçırdığı belirtildi.Lockheed Martin, 2020'de 123 uçak teslim ederek 2019'un sonlarında belirlediği hedefinin altında performans gösterdi.

Mayıs ayında şirket, parça sıkıntısı nedeniyle hedefi 117-123 uçağa düşürmüştü.