2023'te daha az olacak! F-35 krizi patlak verdi

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, 2023'te daha az "F-35 Lightning II" savaş uçağı üretecek. Lockheed CEO'su Jim Taiclet yaptığı açıklamada, "Gelecek yıl Aero'ya baktığımızda, bunun muhtemelen düzden aşağıya doğru bir aralıkta olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Bu da F-35 üretiminin daha düşük hacimli olacağı anlamına geliyor.

Alman basınında yer alan haber göre ise, Lockheed Martin'in üst düzey yöneticileri, 18 Ekim'de yaptıkları üç aylık kazanç çağrısı sırasında fikir birliğiyle bu karara vardı. Ancak bu beklenen düşüş, mantıksız bir şekilde, F-35 programı için bir afiş yılının ardından geliyor. Eylül ayında Lockheed, İsviçre ile programın 15. müşterisi olarak bir üretim anlaşması imzaladı. 2022 yılı boyunca Kanada, Almanya, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti de beşinci nesil uçakları satın almak için en azından ön niyetlerini açıkladılar.

"F-35'LER İÇİN 2023 TESLİMAT DÖNEMİ"

Jim Taiclet, Lockheed'in 2021 ve 2022 yıllarında çok sayıda uzun vadeli tedarik anlaşması imzaladığını ve önümüzdeki yılı bir 'teslimat dönemi' olarak nitelendirdiğini söyledi.

Uluslararası satışlar güçlü görünse de Lockheed yöneticileri, ülke içindeki belirsizliğin üretim ve teslimatlar için düşen beklentileri artırdığını söylüyor.

Taiclet, "F-35'te ABD hükümetinin makro düzeyde bütçe önceliklerinin neler olduğunu belirlemesi gerekiyor." açıklamasında bulundu.

Taiclet, açıklamalarına şöyle devam etti: Lockheed'in 2024 yılına kadar yıllık 156 kuyruk numaralı F-35 üretim seviyesine ulaşmak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmek için yılda yaklaşık 80 ABD uçağı gerekiyor, 75 kadar uluslararası uçak daha geliyor. Yetkilendirme ve tahsis için kongre komitesi süreçleri arasındaki bu 80 sayısını desteklemeye çalışmak ABD hükümetine bağlı olacak. Bu yıl 148 ila 153 adet F-35 teslim etme yolundayız.

Beklenen üretim düşüşünün bir kısmı, Covid-19 pandemisine bağlı devam eden tedarik zinciri kısıtlamalarından kaynaklanıyor. Mali İşlerden Sorumlu Başkan Jay Malave, F-35 gibi programları etkileyecek olan bu "karşı rüzgarların" 2023 yılına kadar devam etmesini bekliyor.

F-35, geçtiğimiz yıl Lockheed için finansal başarının önemli bir itici gücü oldu. Taiclet, üçüncü çeyrekte yıllık satışların jetin üretim hacminin etkisiyle %8 arttığını söyledi.

Lockheed'in dönem karı, daha fazla F-35 satışının sonucu olarak %6 arttı.

Gelişmiş avcı programı, Lockheed'in işinin başka bir bölümündeki rekabetçi bir teklifin sonuçlarını beklerken, önümüzdeki aylarda şirket için daha da büyük bir mali önem kazanabilir.