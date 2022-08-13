F-35 Lightning II, F-22 Raptor ve F-16 Falcon... Ölümcül üçlü nefes kesti

Dört yıllık bir aradan sonra, Arctic Thunder Air Show Alaska'daki Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'ne gerçekleştirildi. Etkinlik, ölümcül üçlü ABD Hava Kuvvetleri savaşçılarının muhteşem bir gösterisine sahne oldu.

30 ve 31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 'Arctic Thunder' Air Show kapsamında bir F-35 Lightning II savaş uçağı, bir F-16 Fighting Falcon ve iki F-22 Raptor, Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'nde bir düzende uçtu.

Çarpıcı görüntünün fotoğrafı F-35 Ortak Program Ofisi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

F-35 F-35 LİGHTNİNG II, F-22 RAPTOR, F-16 FALCON VE F-15E: 4+1 PLANI

ABD Hava Kuvvetleri, gösteriyi dünyanın önde gelen hava gösterilerinden biri olarak tanımlıyor. Arctic Thunder'da ABD Hava Kuvvetleri'nin Hava Gösteri Filosu, "Thunderbirds" ve F-22 Raptor Gösteri Ekibi bulunuyor.

Gösteriler kapsamında bir F-35 Lightning II, Elmendorf-Richardson Müşterek Hava Üssü'nde, bir F-22 Raptor ile gökyüzüne çıktı.

Bu yılki hava gösterisine katılan diğer uçaklar arasında, Savunma Bakanlığı'nın önemli kargo ve personel taşıma yeteneklerini sergileyen C-17 Globemaster III Gösteri Ekibi yer aldı.

USAF'ın '4+1' planı, hava hakimiyeti avcı uçağı F-22 Raptor'u, ardından filonun temel taşı olarak görülen F-35 Lightning II'yi, üçüncü olarak büyük silahları taşımak için ek F-15E/EX; ve dördüncü olarak kuvvet kapasitesi bakımından F-16'ları içerir.

F-15 EX ile birlikte bu üç uçak, ABD Hava Kuvvetleri'nin savaşa hazır olma durumunun temelini oluşturuyor.

Star Gazetesi