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Savunma

F-35 Lightning II, F-22 Raptor ve F-16 Falcon... Ölümcül üçlü nefes kesti

Arctic Thunder Air Show, F-22 Raptor, F-35 Lightning II ve F-16 Falcon savaş uçaklarının nefes kesen bir gösterisine sahne oldu. F-22 Raptor, F-35 Lightning II ve F-16 savaş uçakları F-15 EX ile birlikte, ABD Hava Kuvvetleri'nin 'savaşa hazır olma durumu'nun temelini oluşturuyor.

Star Gazetesi13 Ağustos 2022 Cumartesi 10:06 - Güncelleme:
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Dört yıllık bir aradan sonra, Arctic Thunder Air Show Alaska'daki Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'ne gerçekleştirildi. Etkinlik, ölümcül üçlü ABD Hava Kuvvetleri savaşçılarının muhteşem bir gösterisine sahne oldu.

30 ve 31 Temmuz tarihlerinde düzenlenen 'Arctic Thunder' Air Show kapsamında bir F-35 Lightning II savaş uçağı, bir F-16 Fighting Falcon ve iki F-22 Raptor, Elmendorf-Richardson Müşterek Üssü'nde bir düzende uçtu.

Çarpıcı görüntünün fotoğrafı F-35 Ortak Program Ofisi tarafından Twitter'da paylaşıldı.

F-35 F-35 LİGHTNİNG II, F-22 RAPTOR, F-16 FALCON VE F-15E: 4+1 PLANI

ABD Hava Kuvvetleri, gösteriyi dünyanın önde gelen hava gösterilerinden biri olarak tanımlıyor. Arctic Thunder'da ABD Hava Kuvvetleri'nin Hava Gösteri Filosu, "Thunderbirds" ve F-22 Raptor Gösteri Ekibi bulunuyor.

Gösteriler kapsamında bir F-35 Lightning II, Elmendorf-Richardson Müşterek Hava Üssü'nde, bir F-22 Raptor ile gökyüzüne çıktı.

Bu yılki hava gösterisine katılan diğer uçaklar arasında, Savunma Bakanlığı'nın önemli kargo ve personel taşıma yeteneklerini sergileyen C-17 Globemaster III Gösteri Ekibi yer aldı.

USAF'ın '4+1' planı, hava hakimiyeti avcı uçağı F-22 Raptor'u, ardından filonun temel taşı olarak görülen F-35 Lightning II'yi, üçüncü olarak büyük silahları taşımak için ek F-15E/EX; ve dördüncü olarak kuvvet kapasitesi bakımından F-16'ları içerir.

F-15 EX ile birlikte bu üç uçak, ABD Hava Kuvvetleri'nin savaşa hazır olma durumunun temelini oluşturuyor.

Star Gazetesi

  • F-35 Lightning II
  • Raptor
  • F-16 Falcon

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