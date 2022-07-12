F-35 mi, F-15EX mi? Uzmanlar: Yanına yaklaşamaz

ABD Hava Kuvvetleri (USAF) 2019 yılında, mevcut filosundaki en eski F-15C/D'lerin yerini alacak olan sekiz adet F-15EX savaş uçağının ilk partisi için yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir sözleşme imzaladığını duyurmuştu.

Dünyanın en gelişmiş 5. nesil savaş uçağı olarak kabul edilen F-35 yerine geliştirilmiş de olsa F-15'e yönelmek bazı tartışmalara ve beraberinde bütçe kesintilerine yol açmıştı.

Bazı yetkililer ise, F-35 savaş uçağının çok maliyetli olduğunu ve F-15EX gibi geliştirilmiş avcı savaş uçaklarına ihtiyaç duyulduğunu savunmuştu.

F-35 LIGHNING II YERİNE F-15EX ALTERNATİF OLABİLİR Mİ?

Hala dördüncü nesil bir avcı uçağı olmasına rağmen, F-15EX yeni uyarlanmış teknolojilerle donatıldı. Bu hava platformu daha da yükseltilebilir şekilde tasarlandı ve bu da onu gelecek yıllar için uygulanabilir, ölümcül, yüksek tehdit, çevreye duyarlı bir saldırı platformu haline getirebilir.

F-15EX ayrıca tamamen Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri'ne özgü yeteneklere sahip olacak şekilde geliştirildi. Bu geliştirmelerle uçtan uca uçuş kontrolleri, yeni silah istasyonları, yeni elektronik harp paketi, gelişmiş radar ve bilgisayar, uyumlu yakıt tankları ve güçlendirilmiş bir gövde sunuyor.

EX varyantı ayrıca, F-15E'den yüzde 28 daha fazla yük taşıma kapasitesi ile bir dizi gelişmiş silah silahı daha taşıyabilecek. Ayrıca eğitim ve bakım gibi işlemlerde, çok az değişiklik hatta bazen hiç değişiklik gerektirmeden işler halledilebilecek.

F-15EX avcı uçakları ile mevcut F-15C'ler ve F-15E'lerin parçaların yaklaşık yüzde 70'inin aynı olması bekleniyor.

Tüm hesaplara göre, F-15EX oldukça yetenekli bir uçak olarak görülebilir, ancak havacılık uzmanları, yeni uyarlanmış teknolojilerle dolu olmasına rağmen, hala kalbinde dördüncü nesil bir savaşçı olduğuna dikkat çekiyor.

Uzmanlara göre, en iyi ihtimalle, F-15EX kısa vadeli, kısa mesafeli bir çözümdür ve çok sayıda savaş uçağını benimsemek para kaybı olarak görülebilir.

F-35 LIGHNING II'YE YAKLAŞAMAZ BİLE

Uzmanlara göre F-15EX, birçok açıdan F-35'in dengi veya alternatifi asla olamaz.

Lockheed Martin F-35 Lightning II pahalı olabilir, ancak gelecek on yıllar boyunca güvenilir ve yetenekli bir uçak olmaya devam edecek. Aynı zamanda tek bir uçaktan çok daha fazlasıdır. Bir Müşterek Taarruz Uçağı olarak F-35, Birleşik Devletler Hava Kuvvetleri'nin A-10 ve F-16, Birleşik Devletler Donanması'nın F/A-18 ve Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri F/A-18 ve ve AV-8B Harrier'in yerini alacak şekilde geliştirildi.

Tek motorlu, tek kişilik uçak, Deniz Kuvvetleri versiyonu (F-35C) tasarlanırken, Hava Kuvvetleri için geleneksel kalkış-iniş yapan (CTOL) varyantı (F-35A) geliştirildi.

Birleşik Devletler Deniz Piyadeleri, Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Kraliyet Donanması ile birlikte, kısa kalkış/dikey iniş (STOVL) avcı uçağı olarak çalışabilen F-35B'yi kullanıyor.

Beşinci nesil çok amaçlı bir savaş uçağı olan F-35 Lightning II, gelişmiş çeviklik ve manevra kabiliyetinin yanı sıra gelişmiş sensör ve bilgi füzyonu, ağ destekli operasyonlar ve sürdürülebilirlik ile birlikte gelişmiş gizlilik yetenekleriyle donatılmıştır.

Star Gazetesi