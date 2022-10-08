F-35 mi, JAS 39 Gripen mı? Saab CEO'su: Satın alma olasılığı çok yüksek

F-35 Lightning II uçaklarına neredeyse rakip olarak gösterilen İsveç yapımı Gripen savaş uçakları, ABD'nin stratejik politikaları nedeniyle beklediği ilgiyi görmüyor. F-35'in 5. nesil teknolojik özelliklerine rağmen İsveç menşeili Gripen 4.5 nesil savaş uçağı olarak tanımlanıyor.

İsveç menşeili Saab markası, ABD üretimi F-35 uçaklarıyla yarışabilecek bir savaş uçağı üretti fakat ihracat hacmi çok düşük. Saab'ın CEO'su bunu ABD'nin stratejileriyle alakalı olduğunu iddia etti.

İsveçli Saab, gelişmiş Gripen avcı uçağını neden ihraç edemiyor? sorusu gündeme geldi.

SATIN ALMA OLASILIKLARI ÇOK DAHA YÜKSEK

Saab'ın JAS 39 Gripen'i, son derece yetenekli 4.5 nesil savaş uçağı olarak kabul ediliyor.

Saab'ın CEO'su bunun Amerika'nın hatası olduğunu söylerken, "ABD'nin uluslararası savunma pazarındaki nüfuzu nedeniyle, diğer ulusların F-35 savaş uçaklarını satın alma olasılıkları çok daha yüksek." dedi.

CEO Micael Johansson, "En hafif tabiriyle son derece sinir bozucu ve bunun geliştirip ürettiğimiz[Gripen]ürünüyle ilgili olmadığını söyleyebilirim. Eğer tamamen eşit bir oyun alanı olsaydı, bence çok daha iyi durumda olurduk. Birçok ülkede ABD'nin nüfuzu muazzam. Bunlara karşı çalışmak o kadar kolay değil" ifadelerine yer verdi.

Gripen, F-35 gibi son teknoloji beşinci nesil bir hayalet uçak olmasa da, oldukça yetenekli bir 4.5 nesil avcı uçağı olarak kabul ediliyor.

"F-35'LER ABD İLE GÜÇLÜ BAĞLAR SAĞLIYOR"

Avrupa Politika Analizi Merkezi'nde yerleşik olmayan bir kıdemli üye olan Jan Kallberg, "Rusya daha agresif hale geldikçe, Avrupa ülkeleri ABD ile daha güçlü bağlar ve birlikte çalışabilir ekipman istiyorlar. F-35'i satın almak bunu sağlıyor." dedi.