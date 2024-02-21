F-35 mi, KAAN mı? Uzmanlar: Çeviklik ve yük kapasitesi açısından geride bırakır

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülen Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden olan 5. nesil milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu bugün gerçekleştirdi.

Savunma sanayinde yerlilik ve millilik projelerine ağırlık veren Türkiye'nin gurur projelerinden olan KAAN'ın ilk uçuşu yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da dikkatleri üzerine çekti.

Dünya'nın önemli hava kuvvetlerine sahip ülkelerinden olan Hindistan'da yayımlanan bir savunma sanayi haber sitesi KAAN'ın tarihi uçuşunu manşetine taşıdı.

KAAN projesinin Türkiye'nin önemli bir kilometre taşı olduğuna dikkati çekilen haberde ilk test uçuşunun başarılı gerçekleştiğine vurgu yapıldı.

Söz konusu haberde KAAN'ın Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ABD yapımı F-16 savaş uçaklarının yerini alacağı ve Türkiye'nin en iddialı projelerinden biri olduğu belirtildi.

5. nesil savaş uçağı KAAN'ın ilk prototipininin 1 Mayıs 2023'te görücüye çıktığının belirtildiği analiz haberde bu tarz hayalet savaş uçağı üretebilen çok az ülke olduğunun da altı çizildi.

TÜRK KAAN MI? AMERİKAN F-35 Mİ?

Haberin devamında ise şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'nin askeri analistleri, KAAN'ın bazı yönlerden Amerikan F-35'inden üstün olacağını iddia ederek, KAAN'ın faydalı yük kapasitesinde F-35'i geride bıraktığını vurguladı.

F-35'in maksimum kalkış ağırlığı tek 191 kN F135 motorla 29.900 kg iken KAAN'ın maksimum kalkış ağırlığı her biri 131 kN itiş gücü üreten iki Amerikan F110 motoruyla 27.200 kg'dır. Türkiye de kendi jet motorunu geliştirmeyi planlıyor.

KAAN'ın iç bölme yük kapasitesine ilişkin henüz kesin bir bilgi bulunmamakla birlikte Türk askeri analistleri, KAAN'ın mühimmat kapasitesi açısından F-35'i geçeceğini iddia ediyor. Dolayısıyla KAAN, çeviklik ve faydalı yük kapasitesi açısından F-35'i geride bırakabilir.

Başarılı bir ilk uçuş testiyle KAAN'ın geliştirilmesine hız veren Türkiye, uçağı 2030'ların başlarında konuşlandırmayı planlıyor, hatta bazı açılardan F-35'ten daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.