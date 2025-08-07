İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
Savunma

F-35 planı rafa kalktı! Eurofighter satın alacaklar

İspanyol basını, İspanya'nın ABD'den F-35 alma planını rafa kaldırdığını yazarak, ülkenin Eurofighter gibi Avrupalı alternatiflere yöneldiğini belirtti.

AA7 Ağustos 2025 Perşembe 07:57 - Güncelleme:
İspanyol El Pais gazetesi, İspanya'nın ABD'den F-35 alma planını rafa kaldırdığını, bunun yerine Avrupa'dan alternatif aradığını öne sürdü.

El Pais'in İspanya hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İspanya ABD'den F-35 uçakları alma planlarını rafa kaldırdı.

İspanya, F-35'lerin üreticisi ABD merkezli Lockheed Martin ile yapılan görüşmeleri süresiz olarak askıya aldı.

Öte yandan İspanya, Eurofighter gibi Avrupalı alternatiflere yöneldi ve bunları değerlendiriyor.

İspanya hükümeti nisanda 12,126 milyar dolarlık savunma harcama planını onaylamış ve gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'sini savunma ve güvenlik alanına ayırma taahhüdü vermişti.

Ancak Madrid'in bu fonların yüzde 85'ini Avrupa'da yapılan askeri sistemlere kanalize etme kararıyla ABD'de üretilen F-35'lerin alınması ulusal savunma öncelikleri ile çatışmış oldu.

40 adet Eurofighter anlaşması tamam! Türkiye 2 yıl içinde uçakları kullanmaya başlayacak

Komşu itiraf etti: Biz sadece satın alıyoruz, Türkiye deprem etkisi oluşturuyor

Türkiye'nin adımı sonrası atağa kalktılar!

