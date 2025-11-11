İSTANBUL 19°C / 13°C
F-35 satışı iptal oldu… 35 adet Eurofighter savaş uçağı geliyor

Avrupa'nın en önemli savaş uçaklarından olan Eurofighter Typhoon ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Orta Doğu'daki İsrail saldırıları sonrası bölge ülkelerinden olan Katar'dan Eurofighter Typhoon hamlesi geldi. İşte detaylar…

11 Kasım 2025 Salı 14:19
F-35 satışı iptal oldu… 35 adet Eurofighter savaş uçağı geliyor
Orta Doğu'da İsrail'in saldırgan tutumları sonrası Katar, Eurofighter Typhoon için çok önemli bir adım attı.

KATAR'DAN EUROFIGHTER TYPHOON HAMLESİ

Orta Doğu'daki yaşananlardan sonra bölgede savaş çanları çalmaya başladı. Katar ise bölgede yaşanan kaos sonrası savaş uçağı envanterini geliştirmek için harekete geçti. Avrupa'da konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçağını radarına alan Körfez ülkesi yakın zamanda pazarlık masasına oturacak.

Arap basınında yer alan habere göre; Katar yönetiminin İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı savaş uçağı envanterini güçlendirmek için ABD'den F-35 savaş uçağı almak yerine Eurofighter Typhoon savaş uçağına yöneldi. Eurofighter Typhoon savaş uçağı konsorsiyumuyla görüşmelere başlamak için hazırlık yapan Doha yönetiminin 35 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını envanterine katmak için yoğun mesai harcayacağı belirtildi. Haberde, ayrıca maliyete dair ise bilgi verilmedi.

KAAN İÇİNDE DEVREYE GİREBİLİRLER

Öte yandan Katar'ın Eurofighter savaş uçaklarını 2026 yılının son çeyreğine kadar filosuna katacağı belirtildi. Ayrıca Katar'ın Eurofighter savaş uçağı satışında aksilik olması halinde Türkiye'den KAAN savaş uçağına yönelebileceği de haberde vurgulandı.

  • Eurofighter Typhoon
  • Katar
  • Savaş uçağı

