Orta Doğu'da İsrail'in saldırgan tutumları sonrası Katar, Eurofighter Typhoon için çok önemli bir adım attı.

Orta Doğu'daki yaşananlardan sonra bölgede savaş çanları çalmaya başladı. Katar ise bölgede yaşanan kaos sonrası savaş uçağı envanterini geliştirmek için harekete geçti. Avrupa'da konsorsiyum tarafından geliştirilen Eurofighter Typhoon savaş uçağını radarına alan Körfez ülkesi yakın zamanda pazarlık masasına oturacak.

Arap basınında yer alan habere göre; Katar yönetiminin İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı savaş uçağı envanterini güçlendirmek için ABD'den F-35 savaş uçağı almak yerine Eurofighter Typhoon savaş uçağına yöneldi. Eurofighter Typhoon savaş uçağı konsorsiyumuyla görüşmelere başlamak için hazırlık yapan Doha yönetiminin 35 adet Eurofighter Typhoon savaş uçağını envanterine katmak için yoğun mesai harcayacağı belirtildi. Haberde, ayrıca maliyete dair ise bilgi verilmedi.

Öte yandan Katar'ın Eurofighter savaş uçaklarını 2026 yılının son çeyreğine kadar filosuna katacağı belirtildi. Ayrıca Katar'ın Eurofighter savaş uçağı satışında aksilik olması halinde Türkiye'den KAAN savaş uçağına yönelebileceği de haberde vurgulandı.