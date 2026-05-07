İspanya'nın 5. nesil savaş uçağı arayışında ABD üretimi F-35'e temkinli yaklaşması, gözleri Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'a çevirdi. İspanyol basınında yer alan dikkat çekici iddialara göre Ankara ile Madrid arasında KAAN savaş uçağı konusunda savunma diplomasisi trafiği hız kazandı.

İspanya merkezli El Pais gazetesinin haberine göre, Türkiye ve İspanya arasında KAAN savaş uçağının olası satışı ile teknoloji transferine yönelik ön görüşmeler başladı. Haberde, İspanya'nın gelecekteki hava gücü planlamasında F-35 savaş uçağına alternatif olarak KAAN savaş uçağının öne çıkan seçeneklerden biri haline geldiği vurgulandı.

Haberde, Madrid yönetiminin F-35 savaş uçağı programına yönelik çekincelerinin farklı arayışları beraberinde getirdiği belirtilirken, "F-35'e mesafe, KAAN'a kapı açtı" değerlendirmesine yer verildi. Türkiye'de TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağının, teknik ve siyasi düzeyde iki ülke arasında konuşulmaya başlandığı ifade edildi.

İspanya'nın yalnızca savaş uçağı değil, insansız hava araçları konusunda da yeni çözümler aradığı belirtilirken, Ankara'nın bu süreci yakından takip ettiği aktarıldı. Ancak temasların henüz erken aşamada olduğu ve ilerleyen dönemde daha kapsamlı teknik müzakerelere dönüşebileceği kaydedildi.

El Pais'in haberinde HÜRJET projesine de özel yer ayrıldı. İspanya'da "Saeta II" adıyla anılan HÜRJET'in, KAAN savaş uçağına geçiş sürecinde eğitim platformu olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

Savunma analistleri, HÜRJET'in İspanya için önemli bir ara basamak olabileceğini ve bu sürecin KAAN programıyla entegre ilerleyebileceğini belirtti. Haberde, "HÜRJET, KAAN'ın İspanya'daki eğitmeni olabilir" yorumuna da yer verildi.

Haberde dikkat çeken bir diğer başlık ise teknoloji transferi oldu. Türkiye'nin İspanya'ya sunduğu olası iş birliği modelinde teknoloji paylaşımının kritik rol oynadığı belirtildi. İspanyol savunma sanayisinin KAAN savaş uçağı programına dahil edilmesi, yerli sistemlerin entegrasyonu ve ortak üretim seçeneklerinin masada olduğu aktarıldı.

HÜRJET programındaki iş birliği modelinin KAAN için örnek oluşturabileceği belirtilirken, Türkiye ile İspanya arasındaki savunma sanayi ilişkilerinin sadece ticari değil, siyasi ve kurumsal düzeyde de güçlü şekilde sürdüğü ifade edildi.

Haberde, KAAN savaş uçağının geliştirme sürecinin devam ettiği ve şu an için yalnızca bir prototipin uçuş yaptığı hatırlatıldı. TUSAŞ'ın daha gelişmiş yeni prototipler üzerinde çalıştığı, test süreçlerinin ise bu yıl hız kazanmasının beklendiği belirtildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ilk KAAN teslimatlarının 2028 sonu ile 2029 başı arasında yapılmasının hedeflendiği aktarılırken, İspanya'nın HÜRJET teslimat süreciyle bu takvimin paralel ilerleyebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca F-35 savaş uçağının kapalı sistem mimarisine yönelik eleştiriler de dikkat çekti. ABD'ye bağımlılık oluşturabilecek bazı teknik sınırlamaların kriz dönemlerinde operasyonel risk yaratabileceği belirtilirken, KAAN savaş uçağının "tam bağımsız teknoloji" ve "egemen sistem mimarisi" yaklaşımıyla öne çıktığı vurgulandı.