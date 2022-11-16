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Savunma

Rekor anlaşma! F-35 savaş uçaklarında kullanılacak

Norveç, ülke tarihindeki en büyük silah anlaşmasına imza attı. Norveç, F-35 jetleri için ABD'den 500 milyonluk dolarlık füze satın alacağını açıkladı. Ülke tarihine geçen rekor anlaşmada satın alınan füzelerin 2028 yılına kadar teslim edileceği aktarıldı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 12:13 - Güncelleme:
Rekor anlaşma! F-35 savaş uçaklarında kullanılacak
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Norveç, F-35 savaş uçakları için füze satın almak üzere ABD ile sözleşme imzaladı.

Norveç Savunma Bakanlığı, Norveç'in F-35 savaş uçakları için AMRAAM-D havadan havaya füzeler satın almak üzere ABD ile yaklaşık beş milyar Norveç kronu (yaklaşık 500 milyon dolar) değerinde rekor bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, "Bu hem Norveç'in savunma kabiliyeti hem de Norveç-ABD iş birliği açısından çok önemli bir anlaşma." ifadelerini kullandı.

Bakan Gram, "Norveç'in de artık bu tür gelişmiş füzelere erişimi olmasından ve F-35'in potansiyelini ortaya çıkaracak ve savunma kabiliyetimizi güçlendirecek orta menzilli havadan havaya füzeler tedarik ediyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. "dedi.

Gram, füzelerin 2028 yılına kadar teslim edileceğini aktardı.

AMRAAM-D'nin, Norveç savaş uçaklarının önümüzdeki on yıllar boyunca Norveç hava sahasını savunmak için kullanacağı "birincil silah" olacağı ve Norveç Silahlı Kuvvetleri için "tarihteki en büyük silah alımı" olduğu bildirildi.

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