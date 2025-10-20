Almanya'nın ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın alacağı iddia edildi.

Der Spiegel dergisinin haberine göre, F-35 filosunu 35'ten 50'ye çıkarmayı planlayan Almanya, bu kapsamda, ABD'li Lockheed Martin şirketinden 15 adet F-35 savaş uçağı daha satın almayı planlıyor.

Federal Meclis'e (Bundestag) sunulan yasa tasarısına göre, 15 uçağın yaklaşık 2,5 milyar avroya mal olması bekleniyor.

Alman hükümeti, ordunun 100 milyar avroluk yeni modernizasyon programı kapsamında daha önce ABD'den 35 adet F-35 savaş uçağı siparişi vermişti.

Üretici Lockheed Martin'den alınacak yeni F-35 savaş uçaklarının, 1980'den beri Alman Hava Kuvvetlerinde kullanılan ve ABD nükleer bombalarını taşıyabilen tek Alman jeti olan Tornado savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor.

Bu arada, Alman hükümeti, ülkenin hava kuvvetlerini güçlendirmek için 15 Ekim'de 20 yeni Eurofighter siparişi vermişti. Bunların yaklaşık 4 milyar avroya mal olması ve 2031'den itibaren Almanya'ya ulaşması bekleniyor.