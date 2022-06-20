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Savunma

F-35 uçağıyla ilgili çarpıcı gelişme! Gizli müşteriyle 578 milyon dolarlık anlaşma

F-35 üreticisi Lockheed Martin, adı açıklanmayan bir uluslararası müşteriyle F-35 uçak sistemleri için bir anlaşma imzaladı. 578,2 milyon dolarlık anlaşma kapsamında, F-35 sistemlerinin entegrasyonu, program yönetimi, çalışma ve eğitim hizmetleri sağlanacağı bildirildi.

Star Gazetesi20 Haziran 2022 Pazartesi 16:48 - Güncelleme:
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F-35 Ligning II savaş uçaklarının geliştiricisi Lockheed Martin, 5. nesil gelişmiş savaş uçakları için ABD Savunma Bakanlığı ile bir sözleşme imzaladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD Donanması'yla 578,2 milyon dolarlık bir sözleşme değişikliğine gidildi.

Bakanlığın Cuma günü yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamındaki zorunlu miktarın tamamının, yabancı askeri satış müşteri fonlarından geleceğini belirtildi.

Açıklamada, "Sözleşme kapsamındaki çalışmaların, yüzde 85 Fort Worth, Teksas'ta gerçekleştirilecek ve kalan yüzde 15'i Orlando, Florida ve kıta ABD dışındaki çeşitli yerlerde gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

F-35 ANLAŞMALARI SÜREKLİ BÜYÜYOR

Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin'in çalışmalarını Mart 2030'da tamamlamasını bekliyor.

Öte yandan anlaşmadaki sabit fiyat değişikliği sürekli tekrar ediyor. Son değişiklik, Lockheed'in tam görev simülatörleri, etkileşimli eğitim yazılımı ve multispektral veritabanı dahil olmak üzere 22 F-35 uçak eğitim cihazı sağlamak, kurmak ve yapılandırmak için Donanma'dan 166,6 milyon dolarlık bir sözleşme değişikliği almasından hemen sonra geldi.

Star Gazetesi

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