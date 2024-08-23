F-35 üzerinden KAAN çıkışı: Türkiye kulübe giren az sayıda ülkeden biri

Çin basını, Türkiye'nin milli gururu Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN hakkında dikkat çeken bir analiz yayımladı. Türkiye'nin savunma sanayisinde dışa bağlamlılığı azalttığını yazan Çin ordu gazetesi, makalesinde Türkiye'ye verilemeyen F-35'lerin Türk savunma sanayisini azimlendirdiğini aktardı.

F-35 PROJESİ ÜZERİNDEN KAAN VURGUSU

Çin ordu gazetesi, "ABD yaptırımları Türkiye'yi azimlendirdi" yorumunda bulunarak, "KAAN tam bir 5'inci nesil savaş uçağı" tespiti yaptı. Çin ordu gazetesi Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı KAAN ile ilgili tam sayfa makale yayınladı.

Fotoğraftaki: MMU KAAN

"TÜRKİYE'Yİ SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRMEDE AZİMLENDİRDİ"



Çin basını, 'Türkiye'nin 5. Nesil Uçağı KAAN'ın AR-GE'sinin Başlangıcı ve Sonu' başlıklı makalesinde, Türkiye'nin milli muharip uçağının geliştirilme sürecine derinlemesine yer verildi. Yazıda "ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı projesinden çıkarması, Türkiye'yi savaş uçağı geliştirmede azimlendirdi" yorumunda bulunuldu.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI VURGUSU



Türkiye'nin savunma sanayiinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80 iken bugün bu oranın yüzde 20'ye gerilediğine dikkat çekildi.

Fotoğraftaki: F-35 Lightning II

Yazıda, KAAN'ın beşinci nesil savaş uçağı özelliklerinin hepsine sahip olduğu da kaydedildi. KAAN'ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerini taşıdığına atıf yapıldı. "KAAN gerçek bir 5'inci nesil savaş uçağı olarak adlandırılabilir" yorumunda bulunuldu.

DÜNYADA SAYILI ÜLKELER ARASINDA



Yazıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye 5'inci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı" ifadelerine de yer verildi. "Dünyada 5'inci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olmak Türk halkını mutlu ediyor" değerlendirmesi yapıldı.