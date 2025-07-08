ABD Deniz Hava Sistemleri Komutanlığı (NAVAIR) tarafından yayımlanan ön duyuruda, söz konusu anlaşmanın sabit fiyatlı bir sözleşme şeklinde olacağı ve ilgili malzemeler, işçilik, ekipman ile genel giderleri kapsayacağı belirtildi. Anlaşma, Leonardo'nun Birleşik Krallık'taki iştirakiyle yürütülecek.

YILLIK 6.000'E KADAR AKTİF SAHTE HEDEF ÜRETİMİ

Sözleşme kapsamında yıllık 3.000 ila 6.000 adet arasında Aktif Harcanabilir Sahte Hedef (AED - Active Expendable Decoy), yedek ateşleme kartuşları, destek ekipmanları, bakım hizmetleri ve sahada görev yapacak teknik personel sağlanması öngörülüyor.

Anlaşmanın 2026 yılına kadar resmen imzalanması, ardından 2027'den 2031'e kadar bir ana yıl ve dört opsiyonel yıl olmak üzere toplam beş yıllık bir sürede uygulanması bekleniyor.

LEONARDO TEK YETERLİ ÜRETİCİ OLARAK GÖSTERİLDİ

ABD Donanması, Leonardo'nun bu projeye seçilmesinin sebebini "benzersiz teknik kapasite" olarak açıkladı. Ön duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Leonardo, bu projede belirtilen tüm gereklilikleri karşılayacak üretim teknolojisine, altyapıya, kapasiteye ve platform sertifikasyon una sahip tek yüklenicidir. Başka hiçbir firma gerekli teknik yeterliliğe ve kaynaklara sahip değildir. Hükümetin ihtiyaçlarını başka hiçbir ürün veya hizmet karşılayamaz."

BRİTECLOUD SİSTEMİ KULLANILABİLİR

Leonardo'nun projeye dâhil edilmesi planlanan ürünlerinden birinin, "BriteCloud" adlı aktif sahte hedef sistemi olabileceği değerlendiriliyor. BriteCloud, pasif veya önleyici elektronik savunma amacıyla kullanılan, kendi enerjisini sağlayan ve entegre radyo frekansı mimarisine sahip, kompakt bir sistemdir.

Sistemin biri 55 milimetre çapında silindirik (1.1 kg), diğeri 155 mm uzunluğunda dikdörtgen (0.5 kg) olmak üzere iki farklı varyantı bulunmaktadır. BriteCloud, hâlihazırda İngiliz savaş uçaklarında ve bazı ABD F-16 Fighting Falcon'larında aktif olarak kullanılıyor.

F-35 VE F-18 PLATFORMLARINDA TEST EDİLİYOR

Aralık 2024'te savunma yayın organı Janes, ABD Donanması'nın F-35'lerde BriteCloud kullanımını desteklemek amacıyla 32,9 milyon dolarlık yatırım yaptığını bildirmişti. Bu gelişmeden beş ay önce ise Leonardo, BriteCloud teknolojisinin F-18E/F Super Hornet ve EA-18G Growler uçaklarında kullanılabilirliğini test etmek için bir doğrulama projesi yürüttüğünü açıklamıştı.