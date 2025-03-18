F-35 ve J-35'ler sınıfta kaldı! Türkiye'den KAAN alacaklar paniği

Hint medyasında yer alan haberlere göre, bu karar Riyad'ın, özellikle gelişmiş savaş uçağı elde etmek için İngiltere, İtalya ve Japonya ile devam eden görüşmeler yoluyla Batılı savunma ortaklarıyla işbirliği yapma tercihini yansıttığı vurgulandı.

İddiayı doğrulamak için Suudi veya Çinli yetkililerden resmi bir açıklama gelmezken, söz konusu iddianın doğruluğunun kesinleşmesinin Çin'in Körfez bölgesinde kendisini büyük bir silah tedarikçisi olarak konumlandırma stratejisi ve Suudi Arabistan'ın uzun vadeli askeri tedarik planları hakkında soruları gündeme getireceği ifade edildi.

ÇİN'E KÖRFEZ'DE BÜYÜK DARBE

Habere göre, Suudi Arabistan'ın J-35'i açıkça reddetmesinin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Körfez ülkelerini Amerikan yapımı silahlardan Çin alternatiflerine geçmeye ikna etme çabalarına bir darbe olarak değerlendirildiği belirtildi.

Çin, Shenyang Aircraft Corporation tarafından geliştirilen beşinci nesil gizli savaş uçağı J-35'i, bu yılın başlarında Abu Dabi'de düzenlenen Uluslararası Savunma Fuarı da dahil olmak üzere bölgesel savunma fuarlarında aktif olarak pazarlamıştı.

Çinli yetkililer uçağı ABD yapımı F-35'e benzeterek daha düşük maliyetini ve ihracat dostu tasarımını vurgularken, önemli savunma bütçesi ve stratejik konumuyla Suudi Arabistan'ın, bu erişim için birincil hedef olarak görüldüğü ifade edilmişti.

Bu gelişmelere rağmen Suudi Arabistan'ın askeri tedarik geçmişi Çin'in stratejik varlıklarına karşı ihtiyatlı bir yaklaşım gösteriyor. Krallık, insansız hava araçları gibi bazı Çin ekipmanlarını edindi ve Pekin ile ortak askeri tatbikatlara katıldı, ancak savaş uçakları gibi büyük platformlara taahhütte bulunmaktan kaçındı.

Bunun yerine Riyad, hava gücü için F-15 Eagles ve Eurofighter Typhoon'ları da içeren Batılı tedarikçilere, özellikle de ABD'ye büyük ölçüde güvendi.

SAVAŞ UÇAĞININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

İlk kez 2024'ün sonlarında kamuoyuna tanıtılan J-35, hava üstünlüğü ve kara saldırı görevleri de dahil olmak üzere çok amaçlı operasyonlar için tasarlanmış tek kişilik, çift motorlu bir jettir. Gizliliğe optimize edilmiş bir gövde, gelişmiş aviyonikler ve tespit edilmekten kaçınmak için tasarlanmış bir radar kesitine sahiptir.

Çin devlet medyası, uçağın kabiliyetlerinin F-35 Lightning II ile rekabet edebileceğini iddia etse de uçağın erken operasyonel durumu nedeniyle bağımsız değerlendirmeler sınırlı kalıyor.

Defense Security Asia'ya göre, şimdiye kadar tek doğrulanmış yabancı müşteri olan Pakistan'ın 40 adet sipariş verdiği ve teslimatların iki yıl içinde yapılmasının beklendiği bildirildi. Analistler, İslamabad'ın kararının hem ekonomik kısıtlamaları hem de uzun süredir müttefiki olan Çin'in stratejik baskısını yansıtabileceğini öne sürüyor.

KAAN DETAYI

Buna karşılık, Riyad uzun zamandır arzuladığı ABD F-35'i, Washington'ın Orta Doğu'da onu geniş çapta ihraç etme konusundaki isteksizliği nedeniyle elde edemiyor.

Haberde ayrıca Türk yapımı KAAN savaş uçağının, Suudi Arabistan'ın da ilgisini çektiği, bu kapsamda 100 adetlik bir satın alımı düşündüğü bildirildi.

Haberde KAAN'ın, gelişmiş özelliklere sahip olduğu, Suudi Arabistan'a potansiyel ortak üretim fırsatları sunabileceği vurgulandı.