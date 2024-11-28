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Savunma

F-35 ve KAAN Gök Vatan'da... Türkiye'nin ilk yol haritası gerçeğe dönüşebilir

79 adetlik F-16 modernizasyonundan vazgeçilmesiyle Türkiye'nin cebinde kalacak paranın 15-16 milyar dolar olacağı tahmin edilirken ABD'nin sözünü tutması durumunda Türkiye'nin ilk çizilen yol haritasında yer alan F-35 ve KAAN'ın Gök Vatan'da birlikte görev yapma arzusunun gelecekte gerçeğe dönüşebileceği konuşuluyor.

TRT Haber28 Kasım 2024 Perşembe 16:39 - Güncelleme:
F-35 ve KAAN Gök Vatan'da... Türkiye'nin ilk yol haritası gerçeğe dönüşebilir
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F-35'lerle ilgili yeni gelişmeler, ABD'den sipariş edilen F-16 savaş uçaklarıyla ilgili gelinen son durum, iptal edilen modernizasyon kitleri... Bakan Güler'in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki açıklamaları söz konusu süreçle ilgili çok değerli bilgiler içeriyor.

F-35 VE KAAN GÖK VATAN'DA

Bakan Güler'in açıklamaları Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını almak isteğini bir kez daha gösterirken Ankara, dünyanın en önemli savaş uçaklarından biri olarak kabul edilen F-16'ların üretiminde uzun süredir önemli roller oynuyor.

TRT Haber'in haberine göre; F-16 Blok 40 versiyonunda aviyonik açıdan çok değerli bir modernizasyona imza atan Türkiye'nin modernizasyon açısından eli bir hayli dolu.

79 adetlik F-16 modernizasyonundan vazgeçilmesiyle Türkiye'nin cebinde kalacak paranın 15-16 milyar dolar olacağı sonucu çıkıyor.

F-16 Blok 70'in alameti farikası üzerindeki 'AESA' radar. Uçağı çok farklı bir kabiliyete yükselten bu radarı Türkiye de halihazırda ASELSAN üzerinden geliştiriyor. Sektörde, 'Blok 70'ler için 2028'e kadar bekleyeceğiz. Kitler için bu kadar beklememize gerek yok. Bu parayı kendi üretimimize aktarıp, AESA radarı o tarihe kadar kendimiz de yapabiliriz' görüşünün hakim olduğu konuşuluyor.

Eğer bu süreçteki plan tutar ve o tarihe kadar ASELSAN imzalı AESA radar envantere alınabilirse Türkiye çok önemli bir sistemi milli olarak üretmekle kalmayacak, kendi uçakları için de müthiş bir kazanım elde edecek.

Ankara ne pahasına olursa olsun KAAN için çalışmalarına tam gaz devam edecek gibi duruyor. Bu nedenle projenin zarar görmesi kesinlikle beklenmiyor. Zaten ilk çizilen yol haritasında da F-35 ve KAAN'ın Gök Vatan'da birlikte görev yapması arzu ediliyordu. Eğer ABD tarafı yine bir sorun çıkarmaz ve arka planda verilen sözler tutulursa bu hedef gelecekte gerçeğe dönüşebilir gibi görünüyor.

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