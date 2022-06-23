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Savunma

F-35 ve MQ9B SİHA tehdidi işe yaradı mı? 'Anlaşma hala masada'

BAE ile ABD arasında F-35 savaş uçakları ve MQ-9B SİHA'ların alımını kapsayan 23 milyar dolarlık anlaşmanın hala masada olduğu bildirildi. Dev anlaşma, 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 18 adet MQ-9B SİHA ve mühimmat içeriyor.

Star Gazetesi23 Haziran 2022 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
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BAE ile ABD arasında eski Başkan Donald Trump döneminde imzalanan 23 milyar dolarlık savunma sanayii ürünleri alım paketinde, 10.4 milyar dolarlık 50 adet F-35 tipi savaş uçağı, 2.97 milyar dolarlık 18 adet MQ-9B tipi Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve 10 milyar dolarlık farklı mühimmatın yer alıyor.

Joe Biden'ın göreve gelmesiyle, İsrail'in bölgede hava üstünlüğünü sağlayacak F-35'leri sadece kendi envanterinde istemesi ve BAE'nin Yemen'e Suudi Arabistan liderliğindeki müdahalesi endişelerine Çin'le 5G ağları için Huawei'yi ile yapılan anlaşma da eklenince, F-35 anlaşması rafa kaldırıldı.

F-35 VE MQ9B TEHDİDİ İŞE YARIYOR MU?

Abu Dabi yönetimi geçtiğimiz Aralık ayında, ABD ile yapılan ve aralarında F-35 savaş uçakları, Reaper insansız hava araçları ve diğer gelişmiş mühimmatları da kapsayan 23 milyar dolarlık 'savunma paketi' anlaşmasından çekilme tehdidinde bulunmuş, tehdidin ardından ABD'nin açıklamaları olumlu bir seyir izlemişti.

İngiltere merkezli savunma sanayii analiz portalı ShepHard'a göre ABD'li yetkililer, BAE'ye F-35 ve MQ-9 satışının hala 'masada' olduğunu söyledi.

Haberde, "ABD'li yetkililere göre, Kasım 2020'de onaylanmasının ardından yaşanan aksaklıklara rağmen, F-35 ve MQ-9B anlaşması devam edebilir.

Genel paket, 50'ye kadar F-35A beşinci nesil avcı uçağı, maksimum 18 MQ-9B Reaper uçağı ve Raytheon'un AIM-9X Block II+ füzesi gibi ek silahları içeriyor.

Öte yandan, bildirildiğine göre teknoloji transferi ve erişimi konusunda ABD'nin hala çekinceleri var.

Star Gazetesi

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