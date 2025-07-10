ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nin (CSIS) etkinliğinde konuşan Lund Poulsen, ek F-35 savaş uçakları alımının "ileriye dönük en mantıklı adım" olacağını söyledi. Net bir sayı vermekten kaçınan Bakan, yaptığı açıklamada ise en az 10 adet uçağın satın alınacağını ifade etti.

Danimarka, şu ana kadar 27 adet F-35A siparişi verdi. Danimarka Hava Komutanlığı'na göre, bunlardan 15'i teslim edildi; altısı eğitim amacıyla ABD'de konuşlu, kalan altısı ise 2026 sonuna kadar teslim edilecek.

Öte yandan Poulsen, ABD ile bazı Avrupa ülkeleri arasında sürdürülen görüşmelerin Ukrayna'ya bağışlanacak 10 yeni Patriot sistemi alımına zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

CSIS'te yaptığı konuşmada, "Şu anda en önemli konu, Avrupa'nın ABD'den askeri teçhizat satın alabilmesi ve bu sistemlerin doğrudan Ukrayna'ya bağışlanabilmesi. Şu anda bu konuda aktif bir tartışma yürütülüyor" diyen Poulsen, "Bence (eski ABD Başkanı Donald) Trump bu konuda doğru bir çizgide ilerliyor. 10 Patriot sistemi üzerine konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Poulsen, "İki ay önceki tartışmalar, ABD'de satın alınabilecek Patriot kalmadığı yönündeydi. Bugünkü gelişmeler, çok daha olumlu bir yönde ilerliyor" diye konuştu.

Ukrayna, Rus saldırıları karşısında hava savunma sistemleri ihtiyacını sürekli dile getiriyor. Trump da NATO Zirvesi sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "bazı sistemleri temin etmeye çalışacaklarını" belirterek yeni Patriot sevkiyatlarına kapı aralamıştı.

Trump, Washington'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği akşam yemeği öncesinde basına yaptığı açıklamada ise, "Ukrayna'ya biraz daha silah göndereceğiz. Bu gerekli, çünkü kendilerini savunabilmeliler. Çok ağır saldırılar altındalar" diyerek Kiev'e yönelik askeri yardımlar üzerindeki duraklamayı kaldırdığını ima etti.