F-35 yağmuru! 129 Şimşek için dudak uçuklatan rakam

ABD Savunma Bakanlığı, Lockheed Martin Aeronautics ile 129 yeni F-35 Müşterek Taarruz Uçağı üretmesi için 7,6 milyar doların üzerinde bir sözleşme imzalandığını duyurdu.

Savunma Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, "Lockheed Martin Aeronautics Co., Fort Worth, Teksas, 7.630.940.571 dolarlık bir sözleşmeyle ödüllendirildi." ifadelerini yer verildi.

Anlaşma kapsamında alınacak F-35 savaş uçaklarının, varyantları hizmet edeceği birim ve adedi şöyle:

Hava Kuvvetleri: 49 adet F-35A

Deniz Piyadeleri: 3 adet F-35B ve 10 adet F-35C

Donanma: Donanma için 15 F-35C

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı olmayan birimler için 32 F-35A uçağı ve dört F-35B uçağı; ve 'Yabancı Askeri Satış' müşterileri için on altı F-35A uçağı temin edilecek.

ABD Savunma Bakanlığı daha önce 18 Temmuz'da Lockheed Martin Corp ile üç yıl içinde yaklaşık 375 F-35 savaş uçağı üretmesi için anlaştı . Anlaşma, enflasyon ve yavaş üretim nedeniyle F-35A'nın fiyatının artacağı beklentileri arasında imzalandı.

F-35 TESLİMATLARI

Lockheed Martin Corp, şu ana kadar 800'den fazla F-35 savaş uçağı teslim etti.

Bununla birlikte, Pentagon'un Savunma Sözleşme Yönetim Ajansı, üretimin hala aşırı kusurlar ve yeniden işleme ile boğuştuğunu ve bu durumun önemli teslimat gecikmelerine neden olduğunu söyledi.

F-35'in ilk üretim partisinden, şu anki 14. partiye kadar, Savunma Bakanlığı'nın en büyük yüklenici şirketi Lockheed birçok yönden süreci geliştirdi. Ancak, ilk montaj istasyonunda "çok fazla kalite güvence kusuru" fark edilmiyor. Bu kusurlar savaş uçaklarının resmi olarak kabul edilmesinden önce veya sonra fark ediliyor.

Varyantlar arasında F-35 savaş uçaklarının satın alınmasında önemli bir artış oldu. Havacılık devinin tek başına F-35 Lightning II uçağından neredeyse %27 gelir elde etti. Bu oranın, Ukrayna'daki savaşın neden olduğu mevcut ve potansiyel satışlar göz önüne alındığında artması bekleniyor.

Star Gazetesi