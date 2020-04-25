İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
Savunma

F-35B motorlarının fiyatı 28 milyon dolar oldu!

Pentagon tarafından 21 Nisan'da duyurulan anlaşmaya göre, Lockheed Martin F-35B STOVL varyantı için Pratt and Whitney şirketinin ürettiği motorların birim fiyatı artarak 27.8 milyon ABD Doları oldu.

25 Nisan 2020 Cumartesi 17:43 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 17:43
ABONE OL

21 Kasım 2019’da imzalanan sözleşmenin içerdiği on adet F135-PW-600 motoru tedarikinde birim fiyat 24.1 milyon ABD Doları olmak üzere toplamda 240.9 milyon ABD Doları ödenecekti. Kasım ayından bu yana geçen 5 ayda meydana gelen %15’lik fiyat artışı dikkat çekti.

Pentagon bu fiyat artışına bir açıklama getirmedi. Motoru üreten Pratt and Whitney şirketinin sözcüsü ise fiyattaki artışı yorumlamayı reddetti ve tüm sorguları, F-35 Ortak Program Ofisi’ne yönlendirdi.

Son beş ayda, her bir motor için 3.7 milyon ABD Doları’na tekabül eden %15’lik artış (yıllık %36’lık orana denk geliyor), ABD’deki yıllık enflasyon oranının on katının üzerinde. Yıllık enflasyon oranı, 10 Nisan 2020’de yayınlanan ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre % 1,5.

DefenceTurk'te yer alan habere göre, tedarik programındaki yıllık %36’lık enflasyon oranı, sözleşmeye bağlı gözetim ve etik sorunlarına yol açıyor. Ayrıca Pentagon’un F-35 üretim maliyetlerini azalttığı yönündeki iddialarıyla da çelişiyor.

29 Ekim 2019’da, 478 adet ek F-35 uçağı için 34 milyar dolarlık bir sözleşme duyuran Savunma Müsteşarı Ellen M. Lord, edinme ve sürdürme için, “Uçağın her bir varyantı için birim maliyet başına ortalama %12,7 civarında bir düşüş var. Yıllık bazdaki maliyeti % 36 artan STOVL motor ile uzlaştırılması zor görünüyor.” açıklamasında bulundu.

21 Kasım (P00014) ve 21 Nisan (P00019) sözleşme duyurularının her ikisi de, aynı sözleşmede (N00019-18-C-1021) yapılan değişikliklerdi. Bu, her ikisinin de aynı koşullara uyduğunu ve dolayısıyla doğrudan karşılaştırılabilir olduğunu doğrulamaktadır.

Ayrıca, her iki sözleşmenin de takriben Nisan ve Temmuz 2022’de, peş peşe tamamlanması bekleniyor.

Ramazanı Türkiye'de geçirmenin mutluluğunu yaşıyorlar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.