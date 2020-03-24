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Savunma

F-35C güvenli uçuş sertifikası aldı

ABD Deniz Kuvvetleri'nin F-35C Müşterek Saldırı Uçağı filosu, bugün ilk güvenli uçuş operasyonları sertifikasını aldı.

24 Mart 2020 Salı 13:33 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 13:33
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Miramar merkezli Marine Corps Air Station Deniz Savaş Uçağı Saldırı Filosu 314'ün komutanı Teğmen Col. Cedar Hinton alınan sertifika hakkında yaptığı konuşmada, "Bugünün başarısı, önemli bir dönüm noktasını ve yeni bir bölümün başlangıcını işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Hinton, "F-35C, yeteneklerimizi yeni nesil avcı uçağı uçaklarına doğru ilerletiyor. Filomuzu ve hizmetimizi on yıllar boyunca koruyacak." açıklamasında bulundu.

Deniz Savaş Uçağı Filosu 314'ün bir parçası olduğu 3. Deniz Uçağı Kanadı, ilk F-35C'sini Ocak 2020'de almıştı.

Uçuş için güvenli operasyonlar sertifikası süreci, filonun filo operasyonlarını destekleyecek bakım ve güvenlik programları uygulamak için kalifiye personel ile yönetilmesini sağlıyor. Tüm geçiş filoları, bağımsız uçuş operasyonları yapmadan önce bu sertifikayı tamamlamak zorundadır."

star.com.tr

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