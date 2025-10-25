Milli muharip insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen Murad-100A AESA Radar ile yeni performans testinden geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KIZILELMA'nın yeni testine ait görüntüleri paylaştı.

MURAD AESA RADARIN ÖNEMİ: F-35'E RAKİP

Murad-100A, elektronik karıştırmalara karşı dayanıklı, eş zamanlı çoklu hedef takibi yapabilen ve görüntüleme ile saldırı görevlerini aynı anda yürütebilen bir radar sistemi olarak üretildi. KIZILELMA'nın söz konusu bu yerli ve milli sistem, yabancı basında "F-35'e rakip" olarak manşetlere taşındı.

MİLLİ TEKNOLOJİDE ZİRVE

Bayraktar KIZILELMA'nın Murad AESA Radar testi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

