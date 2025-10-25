İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ekim 2025 Cumartesi / 4 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9489
  • EURO
    48,8502
  • ALTIN
    5545.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • F-35'i sollayacak Türk dron: Gövde gösterisiyle hayran bıraktı
Savunma

F-35'i sollayacak Türk dron: Gövde gösterisiyle hayran bıraktı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, F-35'i sollayacak yerli ve milli drona ait performans görüntülerini paylaştı. Dünya basınında ses getiren Türk dron, çoklu hedef takibi ve elektronik karıştırmaya karşı dayanıklılığıyla dikkat çekiyor.

HABER MERKEZİ25 Ekim 2025 Cumartesi 23:03 - Güncelleme:
F-35'i sollayacak Türk dron: Gövde gösterisiyle hayran bıraktı
ABONE OL

Milli muharip insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, ASELSAN tarafından geliştirilen Murad-100A AESA Radar ile yeni performans testinden geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen KIZILELMA'nın yeni testine ait görüntüleri paylaştı.

MURAD AESA RADARIN ÖNEMİ: F-35'E RAKİP

Murad-100A, elektronik karıştırmalara karşı dayanıklı, eş zamanlı çoklu hedef takibi yapabilen ve görüntüleme ile saldırı görevlerini aynı anda yürütebilen bir radar sistemi olarak üretildi. KIZILELMA'nın söz konusu bu yerli ve milli sistem, yabancı basında "F-35'e rakip" olarak manşetlere taşındı.

ABD'de Bozdoğan ve Gökdoğan paniği: Türkiye, savaş dinamiklerini kökten değiştirecek

MİLLİ TEKNOLOJİDE ZİRVE

Bayraktar KIZILELMA'nın Murad AESA Radar testi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve milli başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye KIZILELMA ile Batı'nın tekelini kırdı

KIZILELMA hayalet uçağa dönüşüyor

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.