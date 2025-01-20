1990'ların sonlarında geliştirilen Sukhoi Su-47 "Berkut", ileriye doğru eğimli kanat tasarımıyla dikkat çeken deneysel bir savaş uçağı olarak hafızalara kazındı. Bu tasarım, uçağın daha dik açılarda hava akışını koruyarak manevra kabiliyetini artırmasını sağladı. Su-47'nin benzersiz kanat yapısının üretim ömrü kısa tutulsa da diğer savaş uçaklarının üretiminde ilham kaynağı oldu.

İLERİYE DOĞRU EĞİK KANATLAR VE MANEVRA KABİLİYETİ

Su-47'nin "ileri ok açılı" kanat tasarımı, geleneksel uçaklardan farklı olarak yüksek tırmanış açıları sırasında hava akışını koruyarak olağanüstü manevra kabiliyeti sundu. Bu özellik, uçağın süpersonik hızlarda dahi çevik kalmasını ve saldırı açısını etkin bir şekilde ayarlayabilmesini sağladı.

BBC'nin "Science Focus" dergisine göre, bu tasarımın en büyük avantajı, uçağın tehlikeli durmalara girmeden burun açısını artırabilmesiydi. Ancak, bu yenilikçi kanat tasarımı uçağın kontrolünü zorlaştırdığı için yaygın olarak benimsenmedi.

SU-47, SU-35 VE SU-57'YE İLHAM OLDU

Su-47'nin geliştirilmesinden elde edilen bilgiler, Su-35 ve Su-57 gibi modern Rus savaş uçaklarının performansını önemli ölçüde etkiledi.

Su-47'nin aerodinamik konseptleri ve itme-ağırlık oranıyla ilgili yenilikleri, Su-35'in dünya standartlarında bir itme-ağırlık oranına (1.30) ulaşmasını sağladı. Bu, Su-35'i hava üstünlüğü için en iyi platformlardan biri haline getirdi.

Su-47'deki kazanımlar, Su-57'nin radar emici malzemeler ve gelişmiş gizlilik özellikleri geliştirmesinde etkin bir rol oynadı. Bu da 5. nesil savaş uçağı olarak Su-57'nin modern hava muharebelerine uyum sağlamasını mümkün kıldı.

TEKNOLOJİK MİRAS: AERODİNAMİK VE GİZLİLİK

Su-47, radar emici malzemelerin geliştirilmesinde de bir test platformu olarak hizmet etti. Söz konusu teknolojiler, Su-35 gibi 4. nesil "plus" ve Su-57 gibi 5. nesil uçaklarda gizlilik kapasitesini artırmak için kullanıldı.

Ayrıca, Su-47'nin deneysel tasarımı, yüksek hızda çeviklik ve süpersonik uçuş sırasında dahi üstün manevra kabiliyeti gibi özelliklerin geliştirilmesine katkı sağladı.

BİR KÖPRÜ PROJESİ: GELECEĞİN UÇAKLARINA İLHAM

Su-47, kısa ömürlü bir proje olmasına rağmen, Rus savaş uçağı tasarımında önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor. Su-47, modern hava muharebesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmesine öncülük ederken günümüzün en gelişmiş Rus savaş uçaklarının performansını şekillendiren bir köprü görevi gördü.

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